Определились первые финалисты новых всероссийских соревнований "Курсантский бросок"
8 июня 2019 18:54
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- Участники показали достойные результаты и большую волю к победе. Первыми выходить на старт, открывать соревнования, всегда тяжелее, поэтому принято решение, что с данного этапа в финал выйдут сразу три команды, - сказал командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин.
Соревнования прошли на Рощинском полигоне в Самарской области. В нем приняли участие команды высших учебных заведений Минобороны России, а также других вузов, где есть программы по военной подготовке. Всего в первом отборочном этапе были представлены 9 команд из Самарской, Пензенской, Саратовской, Ульяновской областей и Республики Татарстан. Участники преодолели 10 км дистанцию с искусственными и естественными препятствиями. Всего участники преодолели 32 препятствия, такие как брод, курган и водные преграды.
Призы победители получили из рук статс-секретаря - заместителя министра обороны Николая Панкова, командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина и начальника Главного управления кадров Минобороны России генерал-полковника Виктора Горемыкина.
«Несмотря на трудности вы смогли одолеть стоявшие перед вами препятствия, достичь новой высоты. Вы смогли создать не только атмосферу бескомпромиссной борьбы, но и атмосферу настоящего спортивного праздника», - отметил Николай Панков.
Всего этим летом свыше тысячи курсантов военных вузов и студентов в составе 129 команд пройдут полосу препятствий «Курсантского броска».
На старт выйдут команды более 100 учебных заведений. Отборочные этапы пройдут в трех военных округах (ЗВО, ЦВО и ВВО) на 7 военных полигонах: Рощинский, Чебаркульский, Песочненский, Алабино, Сельцы, Новосибирский, Горностай.
Следующий отборочный этап пройдет 22 июня на полигоне Чебаркульский (г. Челябинск) и в г. Санкт-Петербург на полигоне Песочненский.
Отборочный этап состязаний закончится 20 июля на полигоне Горностай (г. Владивосток). По итогам проведения отборочных этапов будут определены команды, которые 10 августа пройдут финальную трассу «Курсантского броска» на полигоне Алабино. В финале встретятся не менее 30 команд, передает пресс-служба ЦВО.
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