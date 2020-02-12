Опорный вуз Самарской области — самый старый по возрасту работающих в нем преподавателей

67

Следом по доле преподавателей в возрасте «65+» идут Самарский институт культуры (27,16 %), Поволжский университет телекоммуникаций и информатики (23,72 %), Самарский университет имени С.П.Королева (22,32 %), тольяттинский филиал Самарской гуманитарной академии (22,22 %) и медицинский университет (21,86 %).Совсем нет преподавателей от 65 и старше в самарском филиале Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, Тольяттинской академии управления и филиале СамГТУ в Новокуйбышевске. Менее 10 % ППС в возрасте — в Поволжском православном институте имени Святителя Алексия, митрополита Московского, сызранском филиале СГЭУ, самарском филиале Московского городского педагогического университета и Поволжском государственном университете сервиса.В то же время два вуза с высокой долей пожилых преподавателей и профессоров — ПГУТИ и СНИУ — оказались одновременно в первой десятке вузов с высокой долей преподавателей моложе 40 лет. Они заняли соответственно четвертое и седьмое место с показателями 36,54 % и 32,04 %.Первые три места — у новокуйбышевского филиала СамГТУ (53,85 %), Тольяттинской академии управления (47,62 %) и Самарской гуманитарной академии (45,83 %).Другие данные мониторинга высшей школы по Самарской области публикует 10 февраля газета «Самарское обозрение» в спецвыпуске, посвященном Дню науки.