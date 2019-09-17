Октябрьскому району Самары – 80 лет
17 сентября 2019 20:56
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Глава города наградила Почётной грамотой Эльзу Медведеву, педагога дополнительного образования центра внешкольной работы «Поиск». Её трудовой стаж более 60 лет. Последние 30 лет она успешно руководит объединением юных астрономов. Вместе с воспитанниками Эльза Медведева занимается не только в учебных классах, но и совершает экспедиции в разные регионы России и ближнего зарубежья. Материалы таких экспедиций становятся объектом исследовательских работ юных астрономов. Во время награждения зал стоя приветствовал педагога.
Из рук главы города Благодарственное письмо получил и житель Октябрьского района Ильдар Давлетшин. Именно он во время прогулки в мае 2019 года обнаружил факт слива мазута в Волгу и первым сообщил об инциденте. Благодаря его своевременной реакции специалисты смогли предотвратить экологическую катастрофу, а правоохранители поймали злоумышленника.
«Если честно, очень неожиданно, что я получил награду. На моём месте так, наверно, поступил бы каждый. Тем не менее, очень приятно. Но самое главное, что мы живём в этом районе, здесь наши дети купаются, поэтому хочется, чтобы Волга была чистой», - отметил Ильдар Давлетшин.
Октябрьский район был выделен из Ленинского и Пролетарского районов в 1939 году, и до 1962 года носил название Сталинский. Однако история района начинается ещё в середине XIX века. Тогда здесь стали появляться первые лечебные учреждения и фруктовый сад, который позже стал Ботаническим.
В 1939 году было принято решение об организации на территории нынешнего Октябрьского района нового городского парка культуры и отдыха, который сначала был Загородным, а сейчас стал Центральным. В годы Великой Отечественной войны на территории современного Октябрьского района размещался ряд эвакуированных промышленных предприятий. На заводе имени Масленникова, в частности, был освоен выпуск снарядов для знаменитых «Катюш».
Сейчас Октябрьский район продолжает динамично развиваться. Он является студенческим центром Самары, на его территории располагаются крупнейшие вузы города: Самарский университет, технический и медицинский университеты. Имеются четыре лицея: аэрокосмический, медико-технический, информационных технологий и спортивный, шесть библиотек, среди которых Самарская областная научная библиотека, расположенная на проспекте Ленина, входящая в десятку ведущих библиотек Российской Федерации.
Здесь располагаются телерадиовещательные компании, Государственное предприятие радиовещания и радиосвязи и Самарская междугородная телефонная станция.
Через Октябрьский район проходит одна из очередей городской набережной, на которой располагается «Ладья» - один из символов нашего города.
Связан район и с космической отраслью. На проспекте Ленина над музеем «Самара космическая» возвышается подлинная ракета-носитель «Союз» - единственная ракета в Европе, установленная вертикально. В космической тематике теперь и сквер Фадеева у дома легендарного конструктора Дмитрия Козлова, благоустроенный в рамках национального проекта «Жильё и городская среда», инициированного Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, передает пресс-служба горадминистрации.
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