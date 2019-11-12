Областное Управление Роспотребнадзора проводит консультирование по теме: «Правила оказания транспортных услуг. Услуги такси и каршеринга»

134

В Самаре организовано тематическое консультирование «Правила оказания транспортных услуг. Услуги такси и каршеринга». Оно проводится специалистами Управления Роспотребнадзора по Самарской области совместно со специалистами Консультационного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Самарской области». Консультирование стартовало накануне. Оно будет вестись по 25 ноября 2019 года по следующему графику: с 10:00 до 16:00 – в будние дни, с перерывом на обед – с 13:00 до 13:45.Работает «горячая линия». Интересующие вопросы специалистам Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области можно задать по телефонам: (846) 260-34-73, (846) 260-69-56; специалистам Консультационного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Самарской области» - по телефону: (846) 337-73-93, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации