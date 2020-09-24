Ночью в Самарской области ожидаются заморозки

Объявлен жёлтый уровень опасности.
От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: «Объявлен желтый уровень опасности. Ночью 25.09.2020 местами по Самарской области ожидаются заморозки -0, -1 С».
В связи с ухудшением погодных условий Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует гражданам не допускать переохлаждения, одеваться теплее и не оставлять детей без присмотра в холодную погоду.
Переохлаждение организма — основная причина возникновения простудных заболеваний. Одежда должна соответствовать погодным условиям. Берегите свое здоровье.
Заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений. Для защиты растений рекомендуется обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом), соломой.
Будьте внимательны и осторожны.
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