Ночью и днем 11 декабря в Самаре ожидается сильный туман

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Ночью и днем 11 декабря местами по Самарской области и городу Самара сохранятся туманы при видимости 500 метров и менее.В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения, передает пресс-служба облМЧС.Фото из открытых источников