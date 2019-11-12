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"Никогда больше не увидим": родители доцента Соколова рассказали о сыне
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Новости /  Общество /  Социум  

"Никогда больше не увидим": родители доцента Соколова рассказали о сыне

12 ноября 2019 20:25
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По словам его матери Людмилы, семья радовалась успехам ученого и поощряла его интерес к французской истории.
Родители историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки, рассказали, что узнали о задержании сына от знакомых, передает РИА Новости.

По словам его матери Людмилы, семья радовалась успехам ученого и поощряла его интерес к французской истории.

"Я знала одного очень знаменитого историка, даже не историка — любителя. У него было очень много книг про Наполеона, всяких репродукций. Он с ним ходил, занимался, был его другом. С этого началось", — сказала она в комментарии Пятому каналу.

Людмила также согласилась со словами сына, заявившего о "чудовищном поведении" убитой им Анастасии Ещенко. Мать доцента заявила, что его девушка "закатывала скандалы" из-за ревности к детям Соколова, а тот обращался к семье за советами.

Женщина усомнилась, что сможет когда-либо встретиться с сыном.

"Если мы его увидим здесь — мы будем только рады", — сказал отец Соколова Валерий. "Мы его уже никогда больше не увидим, мы его, Валера, с тобой потеряли навсегда!" — ответила Людмила.

Накануне доценту Санкт-Петербургского университета Олегу Соколову предъявили обвинение в убийстве. 

На допросе Соколов признался в преступлении. Суд отправил его под арест на два месяца.


Фото:   соцсети

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Комментарии



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