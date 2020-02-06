Незаконное пользование землёй «Самарской Луки» ничего не стоит коммерсантам

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Посёлок, построенный «Подголятино», появился на территории национального парка «Самарская Лука» в середине 2000-х. Тогда в регионе активно использовалась схема, позволявшая обходить запрет на застройку рекреационной зоны. Площадки арендовались на длительный срок для создания баз отдыха или объектов для туристического обслуживания. В реальности же на них возводились коттеджи и частные дома. В 2011–2012 годах самарское территориальное управление Росимущества развернуло масштабную борьбу с такими посёлками. В том числе и с посёлком «Подголятино», который занял 10 тыс. кв. м земли в 28-м квартале Рождественского лесничества. Там построено 11 зданий.Судебные разбирательства между Росимуществом и «Подголятино», арендующим землю по официальным документам, продлились несколько лет. В итоге суд поддержал позицию ведомства Айвара Кинжабаева, признал договор аренды недействительным и постановил, что «Подголятино» должно за свой счёт демонтировать 11 домиков и забор, построенные на земельном участке. Но это решение не исполнено до сих пор, и незаконный посёлок всё ещё стоит на земле нацпарка.В апреле 2019 года областное Росимущество подало в арбитражный суд иск, в котором потребовало взыскать с «Подголятино» почти 811 тыс. рублей неосновательного обогащения. Разбирательство по этому процессу завершилось 21 января 2020 года. Формально управление его выиграло. Фактически же за полтора года незаконного размещения коттеджного посёлка в охранной зоне нацпарка суд постановил взыскать с «Подголятино» всего 627 рублей 78 копеек. Своё решение суд обосновал тем, что по действующим правилам определения размера арендной платы она составляет 0,01% от кадастровой стоимости изъятого участка, если федеральные законы допускают возможность его аренды.Фото из открытых источников