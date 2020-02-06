Незаконное пользование землёй «Самарской Луки» ничего не стоит коммерсантам
6 февраля 2020 14:29
111
Посёлок, построенный «Подголятино», появился на территории национального парка «Самарская Лука» в середине 2000-х. Тогда в регионе активно использовалась схема, позволявшая обходить запрет на застройку рекреационной зоны. Площадки арендовались на длительный срок для создания баз отдыха или объектов для туристического обслуживания. В реальности же на них возводились коттеджи и частные дома. В 2011–2012 годах самарское территориальное управление Росимущества развернуло масштабную борьбу с такими посёлками. В том числе и с посёлком «Подголятино», который занял 10 тыс. кв. м земли в 28-м квартале Рождественского лесничества. Там построено 11 зданий.
Судебные разбирательства между Росимуществом и «Подголятино», арендующим землю по официальным документам, продлились несколько лет. В итоге суд поддержал позицию ведомства Айвара Кинжабаева, признал договор аренды недействительным и постановил, что «Подголятино» должно за свой счёт демонтировать 11 домиков и забор, построенные на земельном участке. Но это решение не исполнено до сих пор, и незаконный посёлок всё ещё стоит на земле нацпарка.
В апреле 2019 года областное Росимущество подало в арбитражный суд иск, в котором потребовало взыскать с «Подголятино» почти 811 тыс. рублей неосновательного обогащения. Разбирательство по этому процессу завершилось 21 января 2020 года. Формально управление его выиграло. Фактически же за полтора года незаконного размещения коттеджного посёлка в охранной зоне нацпарка суд постановил взыскать с «Подголятино» всего 627 рублей 78 копеек. Своё решение суд обосновал тем, что по действующим правилам определения размера арендной платы она составляет 0,01% от кадастровой стоимости изъятого участка, если федеральные законы допускают возможность его аренды.
Фото из открытых источников
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
6 февраля 2020 15:38
Солдатова - четырехкратная чемпионка мира и многократная чемпионка Европы по художественной гимнастике. Социум
60
6 февраля 2020 15:31
12 февраля в 18:00 в отделе искусств Самарской областной универсальной научной библиотеки состоится концерт «Классика жанра: Возвышенное и земное». Социум
63
6 февраля 2020 14:29
Территориальное управление Росимущества по региону сумело доказать в суде, что компания «Подголятино» незаконно пользуется площадкой в нацпарке. Социум
108
Здравоохранение
6 февраля 2020 14:46
Операция прошла на высоком уровне, пациент доволен и чувствует себя хорошо. Здравоохранение
92
6 февраля 2020 12:55
В губернии уже работает одно такое медучреждение. Здравоохранение
120
6 февраля 2020 11:09
Работникам сообщили о сокращении за 3 месяца. Здравоохранение
150
Новости медицины
29 января 2020 16:08
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их. Новости медицины
443
20 ноября 2019 15:20Что такое жиросжигатели
Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей. Новости медицины
415
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
15296
Туризм
1 февраля 2020 09:53
Стоимость шенгенской визы не изменится для граждан России, а также для путешественников еще из 10 государств. Туризм
489
25 января 2020 10:40
При аннулировании тура путешественники могут претендовать на полный возврат средств. Туризм
524
22 января 2020 16:57
22 января в Самаре представителям туроператоров был презентован пилотный акселератор туристических компаний. Туризм
461
Образование
6 февраля 2020 13:39
Участниками испытаний стали старшеклассники области. Образование
91
6 февраля 2020 13:16
В этом учебном году на них записалось около 240 ребят. Образование
108
6 февраля 2020 11:07
Она рассчитана на 1200 мест. Образование
140
Культура
6 февраля 2020 12:42
Всего на конкурс «Россия: этнический комфорт» поступило более 200 проектов из 63 регионов страны. Культура
134
6 февраля 2020 11:41
Спектакль состоится 10 марта. Культура
147
6 февраля 2020 09:55
Балетмейстер-постановщик коллектива Анна Власова решением жюри была награждена дипломом «Лучший хореограф». Культура
186
Мир домашних животных
19 ноября 2019 20:22Значение ювелирных украшений с животными
В мире ювелирных изделий символы животного мира используются давно — каждый из нас хоть раз видел брошку в виде птицы или браслет-ящерицу. Мир домашних животных
333
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15758
Мода
29 января 2020 10:26Как выбрать костюм ребенку на выпускной из детского сада?
При подборе детского наряда в детский детсад потребуется придерживаться целым рядом отличительных черт, для того, чтобы торжественный вечер помнился, как... Мода
73
20 января 2020 07:43Серебряные украшения – особенности
Ювелирные изделия, выполненные из серебра, наделены свойством магнетизма. Мода
112
9 января 2020 23:12Секреты популярности ткани вискозы от салон-магазина alltext.com.ua
Сегодня именно ткань вискоза является одной из самых востребованных. Ее используют для создания разнообразных изделий и причем в большом количестве. Мода
143
Видео
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
571
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
2317
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
876
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
1955
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1485
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
1089
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
1083
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1598
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1608
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1900
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
3027
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
3596
Мероприятия