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Новости /  Общество /  Социум  

Названы имена лауреатов общественной акции «Мужчина Самарской области 2019 года»

14 февраля 2020 16:42
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На новой сцене "СамАрта" прошла церемония награждения акции "Мужчина Самарской области-2019 года". По итогам акции финалистами в шести номинациях стал 51 участник.

Самой многочисленной по количеству победителей стала номинация "Руководитель". Заслуженные награды 15-ти номинантам вручила Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова. "Сегодня мы собрались в этом зале, чтобы с удовольствием признаться вам в искренних чувствах, сказать о том, как мы вас ценим, назвать ваши самые лучшие черты характера", — отметила она, обращаясь к гостям праздника.

Виновники торжества тоже не скупились на слова благодарности в адрес организаторов акции.

"Очень приятно сегодня получить эту награду как признание результатов своей работы. Я выражаю сердечную благодарность всем женщинам Самарской области и, помните — самые красивые женщины живут именно здесь", — сказал директор школы имени Героя Советского Союза И. Д. Бузыцкова села Нижнее Санчелеево Ставропольского района Николай Воробьев.

Победителей в номинации "Профессионал" награждала руководитель подразделения предпринимателей Союза женщин Самарской области Оксана Пушкина. Памятные дипломы и букеты из ее рук получили 12 финалистов акции. Один из них — Григорий Мохорт. Его педагогический стаж насчитывает 47 лет. Последние три с половиной года он работает педагогом дополнительного образования — ведет занятия для детей в секции судомоделирования в центре "Искра" в Самаре. "Я хочу выразить огромную благодарность женщинам — работникам центра, которые высоко оценили мой скромный труд, и считаю, что это заслуга всего нашего коллектива".

Еще восемь финалистов поднялись на сцену, чтобы получить награды в номинации "Глава семьи" из рук управляющей Отделением Пенсионного фонда России по Самарской области Анны Зайцевой. Все они глубоко чтят семейные ценности, прививают своим детям уважение к институту семьи, являются любящими и заботливыми отцами. Алексей Назаренко трудится электромонтером на ООО "Геогриевский элеватор" в Кинельском районе. Он глава многодетной приемной семьи, где воспитывается ребенок с ограниченными возможностями здоровья. Алексей Анатольевич — личность творческая, он любит все делать своими руками и учит мастерить своих детей. За достойное воспитание детей и личный вклад в популяризацию семейных ценностей Алексей Назаренко не раз отмечен благодарностями и Почетными грамотами разного уровня. В родной Георгиевке его часто ставят в пример подрастающему поколению.

Начальник территориального отдела Самарского округа регионального министерства социально-демографической и семейной политики Алла Рузанова вручила дипломы победителей акции десяти лауреатам в номинации "Общественный деятель". В их числе — Александр Ивашкин, член Самарской городской общественной организации инвалидов-колясочников "Десница". Он убежден, что каждый из нас — неповторимая личность, со своими особенностями и потребностями. Александр — лауреат областной общественной акции "Благородство".

Одним из четырех лауреатов в номинации "Благотворитель" стал индивидуальный предприниматель из Красноярского района Александр Сыркин. Он постоянно оказывает благотворительную помощь землякам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В 2019 году в Красном Яре случился пожар — сгорел дом многодетной семьи Кириченко. Шесть человек, включая детей, оказалась без крова. Александр Николаевич Сыркин не остался равнодушным к чужой беде и безвозмездно предоставил семье жилье. Кроме того, он поддержал инициативу главы сельского поселения по установке памятника защитника Отечества — танка Т-64. Он проявил в этом вопросе настойчивость и активную гражданскую позицию и внес личный вклад в установку памятника воинам-красноярцам. Поздравляла и вручала дипломы победителям в этой номинации руководитель благотворительного фонда "Радость" Светлана Полдамасова.

Для оглашения лауреатов в новой номинации "Опаленные войной" на сцену вышел Герой Российской Федерации, руководитель Самарской областной общественной организации "Союз Генералов Самары", Почетный гражданин Самарской области Александр Баранов. Зал встретил его стоя, наградив овацией.

"Сегодня я еще раз убедился, что Самара богата героями, — отметил он. — Сейчас в России проходит акция по присвоению ряду городов звания "Город трудовой доблести". По инициативе губернатора Дмитрия Игоревича Азарова претендует на это звание и Самара. Инициатива очень мощная. Я предлагаю всем здесь присутствующим поддержать ее и приложить все усилия, чтобы это высокое и почетное звание было нашему городу присвоено", — призвал собравшихся Александр Баранов.

Лауреата в номинации "Опаленные войной" было всего два. Среди них — воин-интернационалист, председатель Самарской региональной общественной организации ветеранов боевых действий "Контингент" Константин Клюев. "В 1986 году после учебного подразделения разведшколы я попал в Афганистан, в город Кандагар. Принимал участие в более чем в 200 боевых операций, прошел более 50 боевых столкновений с противником. Засады, налеты, обстрелы… Был ранен. Представлен к боевым наградам. Потерял много друзей, — вспоминает Константин. — Сегодняшняя награда для меня тоже очень ценна".

Вторым победителем стал заместитель председателя Шенталинского отделения Самарского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" Александр Суродин, передает vkonline.ru
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