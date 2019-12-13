Найден второй погибший при пожаре на "Адмирале Кузнецове"

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"Офицер службы живучести крейсера "Адмирал Советского Союза Кузнецов", поиск которого не прекращался с начала возникновения аварийной ситуации, погиб. Военнослужащий был обнаружен поисковой группой в аварийном отсеке корабля", — говорится в сообщении.Отмечается, что с началом пожара офицер решил немедленно спуститься к месту, где проводились сварочные работы, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию рабочих.Ранее сообщалось об одном погибшем. Более десяти человек пострадали, как минимум двое получили ожоги дыхательных путей. Семерым потребовалась госпитализация.Пожар на крейсереВозгорание на "Адмирале Кузнецове" началось накануне утром: огонь вспыхнул во время сварочных работ на первом энергоблоке.Как рассказали в Объединенной судостроительной корпорации, при сварке искра упала в трюм, а там загорелись остатки мазута.На ликвидацию ЧП ушли без малого сутки: первая информация о возгорании поступила вчера около 11 утра, окончательно потушить пожар удалось сегодня примерно в 8:00."Поисково-спасательные работы завершены. Очаг задымления ликвидирован, на корабле продолжается осушение внутрикорабельных помещений аварийного отсека", — сообщили в пресс-службе Северного флота.Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" с апреля 2018 года проходит плановый ремонт. В октябре прошлого года, когда корабль стоял в плавучем доке на 82-м заводе в поселке Росляково, случился сбой в подаче электричества, из-за чего док резко ушел под воду. Кроме того, упавший кран повредил часть палубы авианосца, оставив дыру размером четыре на пять метров.После этого "Адмирала Кузнецова" доставили на 35-й судоремонтный завод под Мурманском. Работы по ремонту и модернизации крейсера планировалось завершить в 2020 году, а на испытания он должен выйти в 2021-м.