Найден второй погибший при пожаре на "Адмирале Кузнецове"
13 декабря 2019 17:59
121
"Офицер службы живучести крейсера "Адмирал Советского Союза Кузнецов", поиск которого не прекращался с начала возникновения аварийной ситуации, погиб. Военнослужащий был обнаружен поисковой группой в аварийном отсеке корабля", — говорится в сообщении.
Отмечается, что с началом пожара офицер решил немедленно спуститься к месту, где проводились сварочные работы, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию рабочих.
Ранее сообщалось об одном погибшем. Более десяти человек пострадали, как минимум двое получили ожоги дыхательных путей. Семерым потребовалась госпитализация.
Пожар на крейсере
Возгорание на "Адмирале Кузнецове" началось накануне утром: огонь вспыхнул во время сварочных работ на первом энергоблоке.
Как рассказали в Объединенной судостроительной корпорации, при сварке искра упала в трюм, а там загорелись остатки мазута.
На ликвидацию ЧП ушли без малого сутки: первая информация о возгорании поступила вчера около 11 утра, окончательно потушить пожар удалось сегодня примерно в 8:00.
"Поисково-спасательные работы завершены. Очаг задымления ликвидирован, на корабле продолжается осушение внутрикорабельных помещений аварийного отсека", — сообщили в пресс-службе Северного флота.
Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" с апреля 2018 года проходит плановый ремонт. В октябре прошлого года, когда корабль стоял в плавучем доке на 82-м заводе в поселке Росляково, случился сбой в подаче электричества, из-за чего док резко ушел под воду. Кроме того, упавший кран повредил часть палубы авианосца, оставив дыру размером четыре на пять метров.
После этого "Адмирала Кузнецова" доставили на 35-й судоремонтный завод под Мурманском. Работы по ремонту и модернизации крейсера планировалось завершить в 2020 году, а на испытания он должен выйти в 2021-м.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
13 декабря 2019 19:52
В четырех самарских парках ждут любителей покататься на коньках. Здесь также оборудованы пункты проката коньков. Социум
67
13 декабря 2019 17:59
Ранее сообщалось об одном погибшем. Более десяти человек пострадали, как минимум двое получили ожоги дыхательных путей. Социум
120
13 декабря 2019 17:24
Несомненным плюсом открытия кинозала в городе Нефтегорск является отсутствие кинозалов в радиусе 80 километров. Социум
162
Здравоохранение
13 декабря 2019 14:40
Прием взрослого населения будет проводиться в будние дни с 08.00 до 14.00 по предварительной записи. Здравоохранение
182
13 декабря 2019 11:51
Узнать все подробности и задать интересующие вопросы будущие студенты смогут на Дне открытых дверей. Здравоохранение
181
13 декабря 2019 10:40
Переутомление на работе грозит развитием ряда заболеваний. Здравоохранение
159
Новости медицины
20 ноября 2019 15:20Что такое жиросжигатели
Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей. Новости медицины
177
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14897
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14770
Туризм
11 декабря 2019 04:33Летние и зимние туры в Тарханы
Представьте, вы сидите на скамейке в живописном парке на берегу чистого пруда, вдыхаете свежий воздух, наполненный ароматами степных просторов. Туризм
44
10 декабря 2019 10:07
Также наш регион вошел в топ-5 в Поволжье. Туризм
242
8 декабря 2019 13:27
Он снова откроется весной. Туризм
487
Образование
12 декабря 2019 16:32
Опорный университет в рамках масштабного проекта «Большая история» принимает участие в международной акции «Тест по истории Отечества». Образование
313
12 декабря 2019 14:12
Возможность прослушать лекцию доктора химических наук, не покидая школьных кабинетов, получили учащиеся 5-ти общеобразовательных учреждений СО. Образование
304
11 декабря 2019 14:57
Инновационный подход основан на современной версии термодинамики третьего поколения. Образование
355
Культура
13 декабря 2019 17:19
Специально для этой экспозиции Государственный Русский музей предоставил обширное собрание портретов и жанровых композиций. Культура
113
13 декабря 2019 14:23
Актриса Театра на Малой Бронной умерла 13 декабря после продолжительной болезни. Культура
167
12 декабря 2019 18:02
13 декабря в Самарскую государственную филармонию прибудет новый концертный рояль высочайшего класса знаменитой компании «Steinway & sons». Культура
316
Мир домашних животных
19 ноября 2019 20:22Значение ювелирных украшений с животными
В мире ювелирных изделий символы животного мира используются давно — каждый из нас хоть раз видел брошку в виде птицы или браслет-ящерицу. Мир домашних животных
155
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15525
Мода
28 ноября 2019 22:12Услуги по индивидуальному пошиву одежды
Сегодня в продаже имеется огромное количество вещей, но даже на фоне этого услуги ателье не утрачивают своей актуальности. Мода
102
22 ноября 2019 19:01Трикотаж – виды и особенности
Трикотаж – это вязанная ткань, которая изготавливается из одного либо нескольких видов нитей. Есть несколько видов трикотажной ткани, они отличаются по... Мода
181
2 ноября 2019 17:55Что выгоднее шить самому или купить в магазине
Мы живем в мире широкого выбора, магазины пестрят новинками каждый месяц, устраивают грандиозные распродажи, но даже в этот момент порой сложно найти вещи,... Мода
311
Видео
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
175
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
310
2 декабря 2019 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
704
14 ноября 2019 09:30
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России. Спорт в регионе
613
13 ноября 2019 12:47
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
548
7 ноября 2019 12:21
Перед его началом состоялось возложение цветов. Социум
877
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
264
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
528
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
595
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
829
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2040
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2535
Мероприятия