Начался XXIII Международный фестиваль духовых оркестров «Серебряные трубы Поволжья»
13 августа 2019 17:17
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В фестивале примут участие творческие коллективы Франции, Испании и России. В числе российских участников: духовые оркестры и инструментальные ансамбли из Москвы, Оренбурга, Сызрани и Самары.
В рамках музыкального фестиваля уже в третий раз пройдет Всероссийский конкурс детских и молодёжных духовых оркестров и ансамблей «Серебряные трубы Поволжья» имени В.М. Халилова. Конкурс призван способствовать популяризации жанра духовой музыки у широкой аудитории и воспитанию художественного вкуса у детей и молодёжи. Красочной кульминацией фестивальной недели станет городской праздник «Сызранский помидор», который проводится с 2001 года и стал доброй традицией для жителей Сызрани и гостей города.
Программа XXIII Международного фестиваля духовых оркестров «Серебряные трубы Поволжья»:
13 августа – вторник
15.00 Концерт муниципального академического хора «Многолетие» (Казанский Кафедральный собор г. Сызрани)
17.00 Концерт «Серебряные трубы Поволжья детям» (детский парк «Гномик»)
14 августа – среда
18.00 Открытие ХХIII Международного фестиваля духовых оркестров «Серебряные трубы Поволжья» (Драматический театр им. А.Н. Толстого)
15 августа – четверг
09.30 Концерт муниципального оркестра русских народных инструментов г.о. Сызрань (Драматический театр им. А.Н. Толстого)
16.00 Концерт студентов Академического музыкального училища при Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского (камерный зал Центральной библиотеки)
18.00 Концерты участников фестиваля на площадках г.о. Сызрань: площадь им. М.Сабурова (ДК «Авангард»), ДК «Горизонт», п. Сердовино, п. Новокашпирский
16 августа – пятница
11.00 Конкурсные прослушивания участников III Всероссийского конкурса детских и молодёжных духовых оркестров и ансамблей «Серебряные трубы Поволжья» (Драматический театр им. А.Н. Толстого)
14.00 Плац-концерт участников III Всероссийского конкурса детских и молодёжных духовых оркестров и ансамблей «Серебряные трубы Поволжья»
(Площадь имени Ленина)
16.00 Концерт флейтовой музыки (камерный зал Центральной библиотеки)
17.00 Арт-пикник «URBAN» – «Творчество без границ!» (Парк Горького)
18.00 Концерт симфонической музыки, Испания-Россия (Драматический театр им. А.Н. Толстого)
17 августа – суббота
15.00 Концерт муниципального оркестра русских народных инструментов г.о. Сызрань (Площадь имени Ленина)
16.00 Концерт ансамбля русской музыки «Сызрань-город» и фольклорного ансамбля «Живая вода» (Площадь имени Ленина)
16.00 «По главной улице с оркестром» праздничное шествие по улице Советской от Сызранского кремля к площади имени Ленина
17.00 Городской праздник «Сызранский помидор» (Площадь имени Ленина, детский парк «Гномик», Кузнецкий парк)
18.00 Церемония награждения и Гала-концерт участников III Всероссийского конкурса детских и молодежных духовых оркестров и ансамблей им. В.М. Халилова и XXIII Международного фестиваля духовых оркестров «Серебряные трубы Поволжья»
19.30 Награждение победителей томатных конкурсов
20.00 Запуск Синьора Помидора, передает пресс-служба облправительства.
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