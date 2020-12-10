Начальник управления Росгвардии провел дистанционный прием граждан в Приемной Президента Российской Федерации

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Генерал-майор полиции Александр Эсауленко провел дистанционный прием граждан в Приемной Президента Российской Федерации Владимира Путина в Самарской области.

Вопросы, поступившие от граждан посредством телефонной связи, касались различных направлений деятельности. Возможность трудоустройства в подразделения Росгвардии и перевода военнослужащих из других регионов, обсуждались вопросы правового регулирования оборота оружия и внесения предложений от владельцев о совершенствовании механизма приобретения и лицензирования прав на оружие.

Позвонившая жительница областной столицы выразила благодарность сотруднику Рогсвардии, который в вечернее время помог задержать напавшего на нее мужчину. Женщина возвращалась домой, как неожиданно на нее напал мужчина. Женщина, не имея возможности оказать сопротивление, стала громко звать на помощь. Раздававшиеся крики услышал сотрудник вневедомственной охраны старший сержант полиции Максим Першин, который находился на выходном дне. Не раздумывая, он бросился на помощь. Женщина, мать троих детей, высказала слова признательности и гордости за то, что в рядах Росгвардии несут службу такие профессиональные и смелые сотрудники. Руководитель управления поручил соответствующим службам рассмотреть вопрос о поощрении росгвардейца.