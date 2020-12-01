Начальник Самарской таможни проведет прием граждан в новом формате

В приемной Президента Российской Федерации в Самарской области начальник Самарской таможни генерал-майор таможенной службы Владимир Данченков проведет прием обращений граждан в дистанционном формате – по телефону.
Задать свой вопрос начальнику Самарской таможни можно будет
4 декабря с 10.00 до 12.00 по телефону 8 (846) 333 06 40.
Предварительная запись на прием обязательна. Запись осуществляется по телефонам 8 (846)933 73 20, 8 (846)933 73 27 (круглосуточно), 8 (846)933 72 78, передает пресс-служба Самарской таможни.
Фото: pixabay
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