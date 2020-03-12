На территории Самарской области выявлен второй за эту неделю очаг бешенства

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ГБУ СО «Самарская областная ветеринарная лаборатория» при исследовании головного мозга лисы, принадлежащей гражданину, проживающему на территории с. Большая Глушица Большеглушицкого района, был обнаружен антиген вируса бешенства.В настоящее время в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области ветеринарии проводятся мероприятия по установлению карантина, а также все необходимые мероприятия, направленные на предупреждение распространения и ликвидацию очагов бешенства.С начала 2020 года на территории Самарской области бешенство были зафиксированы следующие очаги заболевания бешенством:- селе Борское, где погибла домашняя собака- Похвистневском районе на территории охотничьих угодий МОО ПРО «Охотников и рыболовов», там была обнаружена погибшая лиса- селе Аксаково Шенталинского района от бешенства погибла забежавшая в село лиса- селе Хорошенькое в Красноярском районе также найдена мертвая бешеная лиса- селе Заволжье Приволжского района бешенством заболела корова- селе Татарское Абдикеево Шенталинского района от бешенства погибла лиса- поселке Родина Шенталинского района также обнаружена погибшая от бешенства лиса- г. Похвистнево от бешенства погибла собака- селе Ахрат Похвистневского района бешенством заразилась кошка- селе Семёновка обнаружена мертвая лиса, у которой было диагностировано бешенствоБешенство — это инфекционное вирусное заболевание, протекающее с тяжелым поражением нервной системы со 100-процентным смертельным исходом. Единственной возможностью избежать смерти является вакцинация. Бешенство является зоонозом, то есть болезнь, передающейся от животных людям. Передача вируса проходит через укусы больного животного или ослюнение, то есть, когда слюна животного попадает на кожные покровы человека, на которых есть ранки или царапины.Управление Россельхознадзора по Самарской области обращает внимание граждан и руководителей предприятий, содержащих животных, более ответственно относиться к соблюдению обязательных ветеринарных правил. А именно: не допускать контакта домашних животных с дикими животными, не контактировать с дикими животными, проявляющими несвойственное для них поведение (неадекватное поведение, потеря страха перед людьми, чрезмерная агрессивность, светобоязнь, апатия, истечения из рта, носа и глаз). Необходимо немедленно сообщать ветеринарным специалистам о подозрении на заболевание животных бешенством, о случаях укуса домашних животных дикими хищниками, а также о случаях внезапного падежа домашних или диких животных. И, самое главное, не забывать о регулярной профилактической вакцинации против бешенства домашних животных. Так как заболевание бешенством неизлечимо и является абсолютно смертельным заболеванием. Единственное спасение - это срочная вакцинация.