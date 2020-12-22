На прилавках самарских магазинов выявлена санкционная и немаркированная продукция

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В Самаре в торговых точках прошли совместные проверочные мероприятия Самарской таможни, Россельхознадзора по Самарской области и прокуратуры.

В ходе таможенного контроля в одном из торговых центров Самары были выявлены сыры и колбасы иностранного производства, подпадающие под запрет реализации на территории России, а также не имеющие надлежащей маркировки.

В результате проверки у предпринимателя были изъяты сыры и колбасы из Великобритании, Франции, Испании. Вес выявленных санкционных молочных и колбасных изделий составил 24 кг. Кроме того, в результате осмотра были найдены сыры и колбасы без маркировки, страна происхождения которых не определена, общим весом 26 кг.

Выявленный в ходе проведенных таможенных осмотров товар изъят и передан в Россельхознадзор по Самарской области для принятия мер в соответствии с компетенцией, передает пресс-служба Самарской таможни.

Фото: пресс-служба Самарской таможни