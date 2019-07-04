На набережной Волги в Самаре пройдет акция «Ходи, Россия!»

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5 июля на набережной Волги (Некрасовский спуск) пройдет акция «Ходи, Россия» с участием призера Олимпийских игр, двукратной Чемпионки мира,семикратной Чемпионки Европы по фигурному катанию, общественного деятеля. Мероприятие организовано Добровольным физкультурнымсоюзом при поддержке министерства здравоохранения и министерства спорта Самарской области, Самарского областного центра медицинской профилактики иАдминистрации Самарского района Самары.Начало мероприятия в 11-30.Во время акции состоятся мастер-классы ведущих российских инструкторов для новичков и любителей северной (скандинавской) ходьбы (для любого уровняподготовки).- это комплексный проект, направленный на формирование у населения грамотного представления о пользе физической активности,популяризацию ходьбы, а также приобретение необходимых знаний и навыков по ведению здорового образа жизни и профилактику социально значимых заболеваний, в первую очередь сахарного диабета 2 типа.В 15-00 в Самарской Губернской Думе состоится Круглый стол с участием Ирины Слуцкой, посвященный проблемам профилактики и лечения сахарногодиабета, передает пресс-служба облправительства.