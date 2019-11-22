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Основными темами обсуждения стали взаимодействие бизнеса с государственными структурами, использование инструментов господдержки.
На аккумуляторном производстве «АКОМ» прошел Совет работодателей Самарской области
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Новости /  Общество /  Социум  

На аккумуляторном производстве «АКОМ» прошел Совет работодателей Самарской области

22 ноября 2019 17:37
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Основными темами обсуждения стали взаимодействие бизнеса с государственными структурами, использование инструментов господдержки.
21 ноября в Жигулевске, на главном предприятии Группы компаний «АКОМ», состоялось заседание Совета Ассоциации «Союз работодателей Самарской области».

Основными темами обсуждения стали взаимодействие бизнеса с государственными структурами, использование инструментов господдержки. Перед предприятиями Самарской губернии стоит задача закрепить и приумножить ту позитивную динамику, которая была достигнута в последнее время. В национальном рейтинге инвестиционного климата в 2018 году Самарская область поднялась на 17 позиций, а в текущем - на 24, в итоге переместившись с 65-й позиции на 24-ю.

Как отметил в своем выступлении президент СРСО, президент ГК «АКОМ» Н.М. Игнатьев, применение инструментов государственной поддержки является одним из основных слагаемых успеха для промышленных предприятий вкупе с модернизацией производства и внедрением лучших мировых технологий. «АКОМ» - первая компания в Самарской области, которая получила государственную поддержку Фонда развития промышленности (ФРП). Нам это очень помогло в освоении новых технологий производства и расширении номенклатуры продукции. «АКОМ» в полной мере удовлетворяет свои внутренние потребности как в текущей оперативной деятельности, так и стратегических задачах, связанных в том числе с развитием инновационных решений с
применением мер господдержки. В связи с этим готовы передавать опыт, оказывать содействие в получении государственной поддержки на площадке созданного GR-центра «АКОМ».

Заместитель министра промышленности и торговли Самарской области О.В. Волков заострил внимание Совета на возможностях, которые открылись перед бизнес-сообществом области благодаря открытию регионального ФРП. Учредителем является правительство области. Федеральная структура поддерживает проекты, направленные на модернизацию отечественной промышленности, организацию новых производств и обеспечение импортозамещения. В частности, ФРП предлагает льготные кредиты по ставкам 1, 3 и 5 процентов годовых предприятию при условии, если там разрабатывают новую высокотехнологичную продукцию, проводят техническое перевооружение или создают конкурентоспособные производства на базе передовых технологий. Областной фонд также будет предоставлять предприятиям займы на модернизацию производств и станет дополнительным стимулом для притока прямых инвестиций в реальный сектор экономики. При этом в отличии от федерального фонда, получить займы и субсидии могут не только крупные предприятия, но и представители малого и среднего бизнеса.

Кроме того, на Совете были обсуждены темы участия организаций Ассоциации СРСО в мероприятиях, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне; промышленного туризма на предприятиях региона; ряд организационных вопросов. Затем для гостей «АКОМ» была организована экскурсия по производственным цехам предприятия, передает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии



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