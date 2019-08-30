На ОАО «Сызранский Мясокомбинат» стартовал проект по повышению производительности труда
30 августа 2019 17:49
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Обучение инструментам бережливого производства на предприятии проводится сотрудниками Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской.
В рамках проекта специалисты РЦК проводят базовую подготовку рабочей группы предприятия по повышению производительности труда. В частности, занятия посвящены выпуску большего количества продукции за тот же промежуток времени, сокращению запасов, которые лежат на складах, сокращению времени процесса выпуска готовой продукции.
Рабочую группу ждет целый ряд тренингов РЦК по изучению инструментов бережливого производства. В каждом тренинге есть и практические задания, в которые входит имитация реального производства и внедрение этой практики в реальное производство. Еще одной важной частью тренингов является мотивация сотрудников.
«В рабочую группу мы специально выбрали не высший руководящий состав, а работников среднего звена, рядовых исполнителей, для того, чтобы делать кадровый «лифт», чтобы бережливому производству учились люди, непосредственно работающие на производстве. Также цель участия нашего проекта — войти в финансирование наших инвестиционных проектов. В частности нашего перспективного проекта холодца-студня, новое производство которого мы запустили в мае этого года, и с августа мы уже начали его поставки в Москву и Московскую область» — рассказал директор Сызранского мясокомбината Михаил Усов.
Отметим, что основная часть проекта рассчитана на три месяца и проводится в три этапа: работа с командой, диагностика текущего состояния предприятия с выходом на производственную площадку, надзор и помощь в реализации наработанных решений команды.
Заместитель руководителя РКЦ в сфере производительности труда Самарской области Евгения Шабанова отметила заинтересованность сотрудников предприятия: «Наша задача им показать что всё о чем мы говорим, это не далёкий опыт Японии, в том числе, всё реально, всё применимо, в том числе на их рабочих местах, и я вижу, что команда узнает многие ситуации, примеряет их на себя, достаточно активно участвует, и я думаю что дальше более активно включится в применение тех знаний которые мы сегодня получили на своих рабочих местах».
Напомним, Самарская область стала одним из шести пилотных регионов, где в 2017 году была запущена федеральная приоритетная программа «Повышение производительности труда и поддержка занятости», которая в этом году получила статус национального проекта. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров ставит задачу до конца 2019 года расширить пул участников нацпроекта до 55 предприятий.
В 2024 году их должно быть 250. В настоящее время на сайт производительность.рф поступило уже 69 заявок. Сегодня проект реализован на 12 предприятиях силами ФЦК и РЦК. Еще на 15-ти — ведется работа по реализации нацпроекта.
Проект по повышению производительности труда – это уникальная возможность получить практический опыт и знания, которые смогут применяться для каскадирования изменений и усовершенствования.
Напомним, что участниками нацпроекта может стать любое производственное предприятие при условии соответствия критериям отбора. Ознакомиться с ними можно на сайте minprom.samregion.ru. Для включения в нацпроект «Повышение производительности труда и поддержка занятости» предприятию необходимо оставить заявку на сайте производительность.рф. По всем вопросам можно обратиться в министерство промышленности и торговли Самарской области: г. Самара, ул. Скляренко, 20, к. 329 и по телефону (846) 334-53-51.
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30 августа 2019 17:21
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