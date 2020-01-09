Молочная продукция из Приморского края прибыла в Самару, преодолев путь в 8000 км, всего за одну минуту
9 января 2020 15:55
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На территории Самарской области в ФГИС «Меркурий» зарегистрировано 44152 хозяйствующих субъекта, участвующих в оформлении эВСД. В ходе мониторинга системы специалистами Управления Россельхознадзора по Самарской области были выявлены предприятия, к которым при анализе их деятельности в информационной системе «Меркурий», у инспекторов возникли вопросы.
Система показала либо несостыковки по времени и датам производства молочной продукции и ее доставки в регион назначения, либо по количеству используемого сырья и изготовленной из него готовой продукции.
Так, при анализе в ФГИС «Меркурий» деятельности предприятия ООО «Диапур», было установлено, что, согласно оформленным электронным ветеринарным документам, молочная продукция выехала из Приморского края 11.10.2019г. в 12 часов 35 минут, а прибыла в Самару в тот же день в 12 часов 36 минут, то есть путь в 8000 км товар преодолел всего за одну минуту. Кроме того, у того же поставщика было обнаружено, что из 62 кг ультрапастеризованного молока было выработано более 19 тонн полутвердых сыров марки «Голландский 45%» и «Российский 50%». При этом, согласно отметкам в электронной системе, данный сыр также преодолел расстояние от Приморского края до Москвы за чрезвычайно короткое время – всего за 5 минут.
При выявлении подобных случаев, специалисты Россельхознадзора по Самарской области совместно с сотрудниками Самарского филиала ФГБУ «ЦНМВЛ», отбирают пробы сомнительной продукции для их лабораторных исследований.
Так, из 693 отобранных образцов в 121 – был получены результаты о несоответствии молочной продукции требованиям Технического регламента «О безопасности молока и молочной продукции», что составило 17,4%. На объектах социальной сферы, находящихся в ведении Министерства образования и Министерства здравоохранения Самарской области, было отобрано 57 проб. Из них 42 образца показали нарушения, как по микробиологическим показателям (12 штук), так и по обнаружению присутствия растительного масла (30 проб). То есть процент выявления некачественной и небезопасной молочной продукции в детских садах, больницах, санаториях и так далее – составил почти 72 процента.
В результате многочисленных исследований было выявлено несоответствие продукции требованиям Технического регламента у 42 молокопереработчиков, в том числе у 21 самарского производителя и 21 производителя из других регионов.
На конец 2019 года по данным нарушениям (ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ) было вынесено 14 постановлений на общую сумму более 650 тысяч рублей. Выдано 25 предписаний на отзыв деклараций на готовую молочную продукцию по причине выявления фальсификации молочной продукции, передает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Самарской области.
Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Самарской области
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