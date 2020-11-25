Мнение жителей учли при ремонте дорог в Самаре

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В городском округе Самара в 2020 году по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированному Президентом РФ Владимиром Путиным, отремонтировали 41,5 км дорог. Во время проведения ремонтных работ учитывали пожелания и предложения жителей. Такую задачу поставил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Особое внимание уделили мерам по обеспечению безопасности движения.

При устройстве покрытия дорог применяли современные технологии. Чтобы повысить прочность полотна и устойчивость к высоким эксплуатационным нагрузкам, на большинстве объектов использовали щебеночно-мастичный асфальтобетон на полимерно-битумном вяжущем. Кроме ремонта автодорог, заменили бортовые камни, привели в порядок инженерные коммуникации, газоны, установили дорожные знаки, светофоры, пешеходные ограждения, устроили тротуары с плиточным покрытием.

Также для повышения безопасности движения на разделительной полосе дорог устроили островки безопасности, чтобы люди, не успев перейти дорогу, могли на них дождаться следующего разрешающего сигнала светофора. Для комфортного передвижения маломобильных групп населения и родителей с детскими колясками у пешеходных переходов сделали пандусы. А для удобства слабовидящих горожан уложили плиточное покрытие тротуаров с тактильными элементами.

Возле самых загруженных перекрестков построили полосы уширения автодорог, чтобы снизить напряженность трафика.

С учетом пожеланий жителей не только отремонтировали имевшиеся въезды и парковочные пространства, но и построили дополнительные парковки там, где это было необходимо и технически возможно. Например, несколько сотен машиномест появилось на улице Победы в местах массового притяжения граждан, у социально значимых объектов.

При подготовке проектов ремонта и в процессе работ не оставляли без внимания не только предписания правоохранительных органов и поручения властей, но и обращения представителей общественных организаций, пожелания горожан. На протяжении последних лет практика взаимодействия с общественностью – в числе приоритетных направлений. Так, постоянное конструктивное общение было налажено с активными жителями улицы Ленинской – относительно участка возле каждого дома принималось индивидуальное решение. На все замечания заказчик и кураторы ремонта реагировали незамедлительно. Там, где необходимо и целесообразно, выполняли дополнительные работы. В итоге на данной улице отремонтированы въезды во дворы, скорректирован уровень тротуаров, укреплены приямки домов, чтобы талая и дождевая вода не попадала в подвалы и цоколи, а уходила по проезжей части в систему ливневой канализации.

Забот в части организации работ добавили и новые требования в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Впрочем, на темпах и объемах работ это не сказалось.

«Мы проводили дезинфекцию спецтехники – обработка сертифицированными и одобренными к применению Роспотребнадзором препаратами велась внутри каждой кабины. Также обрабатывали на своей базе раздевалки, контрольно-пропускные пункты, инструменты. Сотрудники обеспечивались защитными масками. За сезон соответствующие расходы составили порядка 200 тысяч рублей. Кроме того, большое внимание уделяли дислокации бригад, чтобы соблюсти социальное дистанцирование», – рассказал директор одной из подрядных организаций Марат Гумеров.

Работы на большинстве объектов велись с опережением графика. Отличительной особенностью самарской дорожной ремонтной кампании является и то, что полностью движение по улицам не перекрывалось – оно было организовано по свободным полосам, при этом общественный транспорт и оперативные службы рабочие пропускали.

«По итогам дорожно-строительного сезона все участки приняты в эксплуатацию. На сегодняшний момент замечаний к подрядчикам нет, - заверил Сергей Панферов, заместитель руководителя Управления развития, реконструкции и ремонта Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара. – Вместе с тем мы продолжим следить за состоянием объектов. Подрядные организации несут гарантийные обязательства. Так, на покрытие дорог, обновленное в ходе комплексного ремонта, гарантия пятилетняя; на дороги, которые привели в порядок большими «картами», - двухлетняя. Также продолжится постоянный контроль за всесезонным содержанием объектов, комплексно отремонтированных по контрактам жизненного цикла – это улицы Победы и Стара-Загора».

По итогам реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Самарская область вошла в тройку регионов-лидеров. В этом году по нацпроекту в Самарской области привели в порядок 303 километра дорог, передает пресс-служба облправительства.

Фото: пресс-служба облправительства