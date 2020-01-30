Минздрав рекомендовал три лекарства для лечения коронавируса

127

Ведомство ссылается на анализ данных по клиническому опыту ведения больных с атипичной пневмонией, связанной с SARS (ТОРС, тяжелым острым респираторным синдромом) и MERS-CoV (ближневосточным острым респираторным синдромом). По данным министерства, наиболее частые схемы лечения включают использование этих противовирусных средств.В рекомендациях для врачей министерство приводит дозировку препаратов и сроки лечения. Минздрав напоминает, что рибавирин применялся при лечении ТОРС в Китае, Сингапуре и ряде других стран. При этом ведомство рекомендует использовать его с осторожностью из-за возможных побочных эффектов, в частности, анемии.Министерство подчеркивает, что в настоящее время рекомендаций по этиотропной терапии (лечения, направленного на устранение заболевания) для лечения 2019-nCoV с позиции доказательной медицины нет. Также пока нет данных о том, как новый вирус воздействует на иммунитет. При инфекциях, вызванных другими представителями семейства коронавирусов, иммунитет не стойкий и возможно повторное заражение.Имеющиеся данные показывают, что к 2019-nCoV менее восприимчивы дети и молодые люди, следует из рекомендаций. При этом ведомство отмечает, что статистики о заболеваемости среди детей пока нет, описаны только единичные случаи.Новый коронавирус может проявляться как ОРВИ, пневмония с острой дыхательной недостаточностью или без нее, сепсис или септический шок. Наиболее частые симптомы при заражении — повышенная температура, кашель в 80% случаев, одышка и ощущение заложенности в грудной клетке.По последним данным Всемирной организации здравоохранения, общее число зараженных во всем мире превысило 6 тыс. человек, большинство из них — в Китае (5,9 тыс.). Случаи заражения также подтвердили в Таиланде, США, Японии, Южной Корее, Канаде и других странах. От пневмонии, вызванной вирусом, погибли 170 человек.В России подтвержденных случаев заболевания новым вирусом пока нет. Президент Владимир Путин не исключил вероятности того, что 2019-nCoV дойдет до страны, и поручил властям на этот случай минимизировать человеческие потери.Фото: Евгений Софийчук / ТАСС/ РБК