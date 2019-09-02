Михаил Ратманов поздравил первокурсников СамГМУ с началом учебного года
2 сентября 2019 18:20
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Руководитель ведомства, обращаясь к студентам вуза, в первую очередь, поблагодарил ребят и их родителей за выбор одной из самой тяжелой и при этом самой уважаемой профессии – спасать и помогать людям. В этом году студентами медуниверситета стали 1302 человека – рекордное количество первокурсников за всю историю образовательного учреждения.
Министр подчеркнул , что будущим врачам предстоит учиться в одном из лучших медицинских вузов страны, учреждении со столетней историей, которое славится инновационными достижениями, где практическому обучению уделяется колоссальное внимание, в том числе благодаря прекрасной клинической базе.
Министр здравоохранения Самарской области М.А. Ратманов:
«Искренне поздравляю вас с Днем знаний и началом нового, важного этапа в вашей жизни! Выбрав профессию медицинского работника, вы избрали путь бескорыстного, самоотверженного служения здоровью человека. Эта миссия трудна и благородна. Медицина требует большой отдачи сил, постоянной творческой инициативы и высокого профессионализма. Студенческие годы – время накопления и формирования профессиональных знаний и практических навыков – основы будущих успехов. Желаю вам больших перспектив. Надеюсь, вы станете профессионалами высокого класса!», передает пресс-служба минздрава СО.
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