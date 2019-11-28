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Новости /  Общество /  Социум  

Мечты сбываются: ежегодно в Самарской области проводится Благотворительная акция «Ёлка желаний»

28 ноября 2019 18:04
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Детские мечты исполняют общественные деятели, депутаты, руководители предприятий.
29 ноября сбудется мечта воспитанницы «Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Искра» г.о. Сызрань (коррекционный) Кристины Рахимовой. Накануне своего совершеннолетия Кристина ощутит чувство полета и полетает в аэротрубе (Самара, Московское шоссе).

Ежегодно в каждом городе и муниципальном районе Самарской области проводится Благотворительная акция «Ёлка желаний». Детские мечты исполняют общественные деятели, депутаты, руководители предприятий.

С 2018 года к акции подключились и представители областного правительства. По традиции новогоднее дерево украсили открытками с детскими пожеланиями, часть из которых снял с «Ёлки желаний» губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

26 декабря 2018 года, он пригласил ребят на чаепитие, чтобы вручить им подарки. Дети приехали со всей области – из Тольятти, Суходола, Большой Глушицы, с. Яблоневый Овраг. В их числе оказалась и воспитанница ГКУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Искра»
г.о.Сызрань (коррекционный) Кристина Рахимова.

В своих пожеланиях она рассказала о своем заветном желании - прыгнуть с парашютом. Еще в детстве девочка занималась в военно- патриотическом объединении «Кадеты авиации» и мечтала ощутить чувство полета.

Губернатор подарил Кристине сертификат на прыжок, но попросил подойти к этому решению взвешенно. И вот уже почти год Кристина обдумывает слова, которые ей сказал Дмитрий Игоревич. 30 ноября ей исполнится 18 лет, и она нашла альтернативный способ исполнения своего желания – полет в аэротрубе, передает пресс-служба облправительства. 



Фото из открытых источников
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Комментарии



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