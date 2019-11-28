Мечты сбываются: ежегодно в Самарской области проводится Благотворительная акция «Ёлка желаний»

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Ежегодно в каждом городе и муниципальном районе Самарской области проводится Благотворительная акция «Ёлка желаний». Детские мечты исполняют общественные деятели, депутаты, руководители предприятий.С 2018 года к акции подключились и представители областного правительства. По традиции новогоднее дерево украсили открытками с детскими пожеланиями, часть из которых снял с «Ёлки желаний» губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.26 декабря 2018 года, он пригласил ребят на чаепитие, чтобы вручить им подарки. Дети приехали со всей области – из Тольятти, Суходола, Большой Глушицы, с. Яблоневый Овраг. В их числе оказалась и воспитанница ГКУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Искра»г.о.Сызрань (коррекционный) Кристина Рахимова.В своих пожеланиях она рассказала о своем заветном желании - прыгнуть с парашютом. Еще в детстве девочка занималась в военно- патриотическом объединении «Кадеты авиации» и мечтала ощутить чувство полета.Губернатор подарил Кристине сертификат на прыжок, но попросил подойти к этому решению взвешенно. И вот уже почти год Кристина обдумывает слова, которые ей сказал Дмитрий Игоревич. 30 ноября ей исполнится 18 лет, и она нашла альтернативный способ исполнения своего желания – полет в аэротрубе, передает пресс-служба облправительства.Фото из открытых источников