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Новости /  Общество /  Социум  

Мальчика из Омска, стоявшего на коленях на гречке, временно отправят в интернат

17 декабря 2019 22:12
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Мать ребенка пройдет психолого-педагогические экспертизы, которые выявят степень ее эмоциональной близости с сыном.
Восьмилетнего мальчика, которого отчим в Омске ставил коленями на гречку, отправят в школу-интернат пока будет решаться вопрос о возможном лишении его матери родительских прав, сообщили РИА Новости в областном Минобразования.

Мать ребенка пройдет психолого-педагогические экспертизы, которые выявят степень ее эмоциональной близости с сыном. Женщина согласилась пройти процедуры.

Ранее на женщину и ее сожителя возбудили уголовное дело. СК изъял ребенка из семьи, он три месяца находился в социально-реабилитационном центре. Однако к началу учебного года органы опеки вернули мальчика матери. Теперь следователи проверяют законность такого решения.

В СК рассказали РИА Новости, что органы опеки вернули ребенка матери, так как "она вела себя положительно", ребенку нужно было ходить в школу, а сам он заявил, что хочет жить с мамой. Мать ребенка – сирота, выросшая в детском доме, и кроме нее у мальчика нет родственников, которым его можно было бы передать без возможного причинения психологической травмы.

Суд над родителями

Накануне состоялось первое судебное заседание по уголовному делу в отношении 27-летней женщины и ее сожителя 35-летнего Сергея Казакова. Они частично признали вину, не согласившись, что намеренно истязали мальчика и делали это по предварительному сговору.

Следствие считает, что с апреля по май Казаков якобы в воспитательных целях не менее шести раз ставил пасынка коленями на гречневую крупу на время от получаса до девяти часов. Это происходило за малейшие провинности, например, позднее возвращение домой из школы или с прогулки.

После очередного такого "воспитания" 11 мая мальчик, не выдержав издевательств, прибежал к соседу по даче и рассказал о случившемся, а тот сообщил в полицию. Фотографии коленей мальчика с "вросшей" в них гречкой вызвали широкий общественный резонанс. Казакова арестовали, а мать мальчика находится под подпиской о невыезде. Обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы. 


Фото :   соцсети

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Комментарии


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