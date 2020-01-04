МЧС СО: Рыбакам о безопасности на воде в зимний период

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С начала года проведено 10 патрулирований на реке Волга в районе городских округов Самары и Тольятти.В зимний период наибольшую опасность представляет выход людей и выезд техники на лёд. В группу риска входят люди, переходящие водоёмы по льду с целью сокращения пути, а также дети, выходящие поиграть на лёд и любители зимней рыбалки.В настоящее время, в период ледостава, зарегистрировано 4 случая провала людей под лед со смертельным исходом. О последнем случае стало известно вчера в 17 час. 50 мин., из реки Волга в районе СНТ «Вишенка-4» в Комсомольском районе г.о. Тольятти спасателями было извлечен погибший мужчина 1975 года рождения.В Самарской области официальные ледовые переправы через Волгу не открываются уже около 20 лет, но граждане из года в год все равно продолжают переходить на противоположный берег. Данный факт говорит о безответственном отношении к собственной безопасности желающих пройтись протоптанным маршрутом.На Волге до сих пор наблюдается ледостав, в связи с чем традиционные переходы людей на правый берег Волги не протоптаны, однако это не мешает любителям рыбной ловли выходить на участки, которые покрылись, казалось бы, на вид прочным льдом.Сегодня на очередном профилактическом рейде с данной категорией граждан сотрудники ГИМС и проводили беседы.Инспекторы напоминают рыбакам, что при себе всегда необходимо иметь средства спасения: спасательный жилет, веревку, чтобы в случае необходимости оказать помощь. Для закрепления результата своей работы сотрудники ГИМС распространяют информационные памятки-листовки, в которых рассказывается о мерах безопасности на водных объектах в зимнее время года.Главное управление МЧС России по Самарской области в очередной раз напоминает правила безопасности поведения на льду.Одна из самых частых причин трагедий на водоёмах – алкогольное опьянение. Люди не адекватно реагируют на опасность и в случае нештатной ситуации становятся беспомощными.Кроме знаний правил поведения на льду, нужно помнить, что опасен не только тонкий лед, но и прочный, скользкий лед. При падении на нем случаются тяжелые ушибы различных частей тела, растяжения, сотрясения. Таит опасность для рыболова и низкая температура. Наиболее чувствительны к ее действию нос, уши, кисти и стопы, особенно пальцы, которые слабее защищены от холода одеждой и находятся в самых неблагоприятных условиях кровообращения, как наиболее отдаленные от сердца. В результате длительного действия низкой температуры может возникать обморожение. Случаются на льду и более тяжелые последствия длительного воздействия низкой температуры - замерзание. Предрасполагают к замерзанию: алкогольное опьянение, переутомление при длительной ходьбе и долгое лежание на снегу или льду.Во время зимней рыбалки думайте, прежде всего, о собственной безопасности и безопасности других людей, а потом уже об улове.Помимо любителей подлёдного лова у школьников - зимние каникулы, на неокрепший лед могут приходить дети. Убедительная просьба родителям - не отпускайте детей на лед (на рыбалку, катание на лыжах и коньках) без присмотра.При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи), передает пресс-служба облМЧС.Фото: пресс-служба облМЧС