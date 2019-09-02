Из-за смерти мальчика ДК на площади Кирова закроют на два года

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Как отметили в горадминистрации, "вопрос о необходимости ремонта объекта культурного наследия "Дом культуры на площади им. Кирова" пытались решить на местном уровне еще в 2012 году".За счет городского бюджета разработали проект, получили заключение госэкспертизы. Но софинансирование дали только в 2018 году."Пройдена историко-культурная экспертиза в Москве, в августе 2019 года проектно-сметная документация передана проектировщиком в департамент градостроительства для направления на государственную экспертизу", - сообщили также в горадминистрации.Контракт на ремонтные работы планируют заключить по итогам торгов до 1 ноября. Стоимость работ - 309 млн рублей.