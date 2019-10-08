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Новости /  Общество /  Социум  

Из Самары полетит новый чартер в Стамбул

8 октября 2019 15:30
51
Планируется, что рейсы будут происходить по понедельникам и пятницам.
С ноября новый чартер из Самары в Стамбул запускает федеральный туроператор «Интурист», передает «СО» ОНЛАЙН.

Перелеты будут осуществляться на самолетах авиакомпании SmartAvia.

Планируется, что рейсы будут происходить по понедельникам и пятницам. 
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Комментарии



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