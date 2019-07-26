Инспекторы ГИМС провели патрулирование пляжа в районе самарской набережной

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Напомним, что в связи с увеличением гибели людей на водных объектах, начальником Главного управления генерал-майором внутренней службы Олегом Бойко было дано поручение инспекторам ГИМС провести дополнительную работу по проверке пляжей на соблюдение мер по обеспечению безопасности людей, отдыхающих у воды.Как правило, большинство несчастных случаев на водоемах происходят по вине самих людей, их халатного отношения к своей безопасности. Поэтому так важно знать и помнить о том, что отдых у воды –это не только приятный досуг, но и большая ответственность.Главное управление МЧС России по Самарской области обращается к гостям и жителям города с просьбой придерживаться следующих правил безопасного отдыха на воде:Купайтесь только на благоустроенных пляжах, оборудованных спасательными станциями и постами.Не ныряйте в незнакомых местах, так как под водой могут находиться опасные предметы.Внимательно следите за поведением детей на пляже, не оставляйте их без присмотра.Не купайтесь на водоемах в нетрезвом состоянии.Не заплывайте за буйки.Старайтесь не находиться в воде слишком долго, чтобы избежать переохлаждения.Проявляйте осторожность во время плавания с подводной маской и дыхательной трубкой.Если вы используете надувные матрацы, круги или другие предметы, ни в коем случае не уплывайте на них далеко от берега.Не купайтесь в одиночку.Не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения.Если во время купания с вами все же произошла непредвиденная ситуация, помните, главное – не поддаваться панике. При возникновении опасных обстоятельств следуйте следующим простым правилам.- если рядом есть люди – позовите их на помощь;- постарайтесь глубоко вдохнуть, расслабиться и свободно погрузиться в воду лицом вниз. Возьмитесь двумя руками под водой за голень сведенной ноги, с силой согните колено, а затем выпрямите ногу с помощью рук. Повторяйте это несколько раз, пока возможно задерживать дыхание;- при продолжении судорог - до боли щипайте пальцами мышцу;- после прекращения судорог смените стиль плавания или некоторое время полежите на спине, массируя руками ногу, затем медленно плывите к берегу.- не паникуйте, постарайтесь развернуться спиной к волне;- прижмите согнутые в локтях руки к нижней части груди и сделайте несколько резких выдохов, помогая себе руками;- затем очистите от воды нос и сделайте несколько глотательных движений;- восстановив дыхание, ложитесь на живот и двигайтесь к берегу;- при необходимости позовите людей на помощь.При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи).Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82, передает пресс-служба облМЧС.