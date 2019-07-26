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Новости /  Общество /  Социум  

Инспекторы ГИМС провели патрулирование пляжа в районе самарской набережной

26 июля 2019 20:34
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Они напомнили отдыхающим о необходимости соблюдения правил безопасности у воды и раздали памятки.
Сегодня инспекторы ГИМС провели патрулирование территории пляжа в районе самарской набережной, где напомнили отдыхающим о необходимости соблюдения правил безопасности у воды и раздали памятки.

Напомним, что в связи с увеличением гибели людей на водных объектах, начальником Главного управления генерал-майором внутренней службы Олегом  Бойко было дано поручение инспекторам ГИМС провести дополнительную работу по проверке пляжей на соблюдение мер по обеспечению безопасности людей, отдыхающих у воды.

Как правило, большинство несчастных случаев на водоемах происходят по вине самих людей, их халатного отношения к своей безопасности. Поэтому так важно знать и помнить о том, что отдых у воды –это не только приятный досуг, но и большая ответственность.

Главное управление МЧС России по Самарской области обращается к гостям и жителям города с просьбой придерживаться следующих правил безопасного отдыха на воде:

 Купайтесь только на благоустроенных пляжах, оборудованных спасательными станциями и постами.
 Не ныряйте в незнакомых местах, так как под водой могут находиться опасные предметы.
 Внимательно следите за поведением детей на пляже, не оставляйте их без присмотра.
 Не купайтесь на водоемах в нетрезвом состоянии.
 Не заплывайте за буйки.
 Старайтесь не находиться в воде слишком долго, чтобы избежать переохлаждения.
 Проявляйте осторожность во время плавания с подводной маской и дыхательной трубкой.
 Если вы используете надувные матрацы, круги или другие предметы, ни в коем случае не уплывайте на них далеко от берега.
 Не купайтесь в одиночку.
 Не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения.

Если во время купания с вами все же произошла непредвиденная ситуация, помните, главное – не поддаваться панике. При возникновении опасных обстоятельств следуйте следующим простым правилам.

Если случилась судорога:

- если рядом есть люди – позовите их на помощь;
- постарайтесь глубоко вдохнуть, расслабиться и свободно погрузиться в воду лицом вниз. Возьмитесь двумя руками под водой за голень сведенной ноги, с силой согните колено, а затем выпрямите ногу с помощью рук. Повторяйте это несколько раз, пока возможно задерживать дыхание;
- при продолжении судорог - до боли щипайте пальцами мышцу;
- после прекращения судорог смените стиль плавания или некоторое время полежите на спине, массируя руками ногу, затем медленно плывите к берегу.

Если вы захлебнулись водой:

- не паникуйте, постарайтесь развернуться спиной к волне;
- прижмите согнутые в локтях руки к нижней части груди и сделайте несколько резких выдохов, помогая себе руками;
- затем очистите от воды нос и сделайте несколько глотательных движений;
- восстановив дыхание, ложитесь на живот и двигайтесь к берегу;
- при необходимости позовите людей на помощь.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01»  (все операторы сотовой связи). 

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России  по Самарской области (846) 337-72-82, передает пресс-служба облМЧС. 
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Комментарии



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