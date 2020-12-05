Ещё один российский блогер уничтожил дорогую иномарку. И снова Mercedes. Видео

163

В Новосибирске очередной блогер уничтожил дорогую иномарку. На этот раз жертвой хайпа стал внедорожник "Мерседес гелендваген" 23-летнего Андрея Ширгина, передает Лайф. Парень пообещал себе, что до Нового года соберёт двадцать миллионов подписчиков на YouTube-канале, но за месяц до назначенного срока ему не хватало четверти от поставленной цели.

Блогер пригнал автомобиль на склад, где принялся разбивать его бейсбольной битой. Далее в ход пошла кирка, которой Ширгин разбил стёкла дорогой иномарки. Не обошлось и без огня: парень развёл костёр на двигателе автомобиля и пожарил на нём мясо. Заключительным этапом уничтожения стал экскаватор, за рулём которого находился сам ютубер.

— И всё же, когда наберётся двадцать миллионов подписчиков на моём канале, то я обязательно устрою тур, где каждый желающий сделает со мной фотографию. Но только уже без "гелика", — сказал он в своём ролике.

Помимо этого Ширгин пообещал, что если до Нового года ему всё же удастся набрать двадцать миллионов подписчиков, то он купит абсолютно новый экзотичный спорткар Lamborghini и расправится с ним точно так же, как с "гелендвагеном".

Фото: ВКонтакте