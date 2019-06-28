Елена Лапушкина провела выездное совещание в микрорайоне «Крутые ключи»

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Один из наиболее важных вопросов, который обсуждался на встрече - выбор территории для строительства новой школы в микрорайоне. Сейчас для этого подходит три участка – у домов №50-52 по улице Школьной, за домом №31 по улице Мира и рядом со школой №7. Каждый из них подходит по размеру для возведения образовательного учреждения на 1360 посещений в смену. Однако, есть ряд сложностей, которые предстоит решить перед началом строительства.«Решить все земельные вопросы и выбрать участок под строительство необходимо уже в этом году, чтобы в следующем уже приступить к финальному проектированию и строительным работам», - поручила глава Самары Елена Лапушкина.В ходе выездного совещания, участники встречи обсудили и строительство ещё одной дороги, которая будет продолжать улицу Мира и соединяться с развязкой на Московском шоссе, а также станет частью второго этапа строительства Северного шоссе. Новый участок позволит разгрузить действующий выезд из микрорайона. Сейчас проект дороги разрабатывает областное Министерство транспорта и автомобильных дорог.На совещании затронули и процесс передачи действующих дорог в муниципальное пользование. В ближайшее время представители застройщика и Департамента управления имуществом проведут расширенное совещание, на котором обсудят конкретные шаги для проведения процедуры, чтобы планировать бюджет следующего года с учётом расходов на ремонт и содержание улиц микрорайона.Также глава города осмотрела помещения, в которых разместится филиал городской школы искусств № 6, основной корпус которой располагается в поселке Мехзавод Красноглинского района. Решение о приобретении этого помещения принято Администрацией города в целях обеспечения условий для развития творческих способностей детей. Сейчас ведутся отделочные работы внутренних помещений, все работы идут по графику. С 1-го сентября ребята смогут начать занятия по программам дополнительного образования в области искусств (музыкальное исполнительство, фольклор, изобразительное искусство и др.), передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации