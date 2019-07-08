Дмитрий Азаров в День семьи, любви и верности вручил медали «За любовь и верность» самым крепким семейным парам

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В понедельник,, по всей стране отмечают День семьи, любви и верности. Традиционно в честь праздника в регионе чествуют супружеские пары, прожившие вместе ни один десяток лет. В областной столице поздравление образцовых пар и вручением медалей «За любовь и верность» состоялась во Дворце бракосочетаний Октябрьского района, известного среди горожан как «Теремок». С праздником земляков поздравил губернатор Самарской областейВ Самарской области День семьи, любви и верности отмечается с 2009 года. По доброй традиции, самые крепкие пары торжественно награждают медалью «За любовь и верность». За 10 лет такой медалью были отмечены 560 семей региона. В этом году общественная награда присвоена 70 семьям. Среди награждаемых — Почетные граждане региона и муниципальных образований, многодетные семьи, представители трудовых династий и пары, прожившие в браке более 50 лет.«Президент страныв своем послании отметил: для нашего общества, для многонационального народа именно семья, рождение детей, продолжение рода, уважение к старшим поколениям были и остаются мощным нравственным каркасом. Мы делали и будем делать все для укрепления семейных ценностей», — напомнил Дмитрий Азаров.Губернатор также отметил: для того, чтобы оказывать всемерную поддержку семьям, по поручению Президента сформированы и реализуются 12 национальных проектов: «Ваш вклад в реализацию национальных проектов очень велик. Вы самой своей жизнью создаете очень важных якорь для того, чтобы наши семьи были крепкие, чтобы у них появлялись детки. Молодые семьи во многом смотрят на такие уважаемые, яркие, неординарные, талантливые пары, которые собрались сегодня в этом зале. Я хочу вас искренне поблагодарить за ваш вклад в развитие нашей страны, за пример, который вы даете все новым и новым поколениям», — обратился к присутствующим глава региона.Дольше всех длится счастливый брак. Они вместе уже больше 60 лет. Анвар Кашафович — кандидат технических наук, профессор, заслуженный машиностроитель Российской Федерации. Вся его трудовая деятельность посвящена Самарской кабельной компании. Он прошел трудовой путь от простого рабочего до руководителя крупного предприятия. Сегодня он — Почетный гражданин Самарской области. Супруги гордятся своими детьми и внуками. Внук —продолжает заводскую историю семьи в должности первого заместителя генерального директора совместного предприятия оптической кабельной компании.Пятидесятилетний рубеж супружеской жизни перешагнули. Эта семья – золото «РКЦ «Прогресс». Лев Борисович прошёл путь от рабочего до заместителя начальника цеха, имеет звания «Почетный работник» и «Заслуженный работник завода». Ида Моисеевна – электроиспытатель. Глава семьи рассказал, что завод для их семь имеет особое значение: на предприятии с самого открытия трудились их отцы, а сейчас работают дочери: Светлана отдала «Прогрессу» более 25 лет, а Марина – более 5 лет. Общий трудовой стаж династии Гощинских более 200 лет.Еще один пример для подражания – семья– ветеран команды «Крылья Советов». Кроме того, он долгое время возглавлял Самарскую детскую юношескую спортивную школу олимпийского резерва № 9, является отличником физической культуры и спорта РФ. Его жена,, 26 лет проработала в ТТУ техником. Сейчас супруги помогают дочерям в воспитании 5 внуков, прививают им любовь к спорту: мальчики занимаются горными лыжами, участвуют в первенстве области и России, имеют огромное количество кубков, грамот и дипломов.Поздравив «ветеранов» семейной жизни, губернатор принял участие в торжественной церемонии наречения имени. Девочка родилась 27 июня 2019 года — восьмым ребенком в большой и дружной семье. Глава региона поздравил счастливых родителей с пополнением семейства.День семьи, любви и верности отмечали не только в областной столице. Праздничные мероприятия, например, прошли в каждом поселении Кинельского района. Одно из крупных – совместное мероприятие Управления ЗАГС Самарской области, Управления семьи и демографического развития Кинельского района и сельского поселения Георгиевка, в рамках которого состоялось вручение медали «За любовь и верность» семьеиз села Большая Малышевка. Они воспитали двоих родных и девятнадцать приемных детей. Теперь в семье еще пять родных и десять приемных внуков. Светлана Шишкина говорит: «Иметь ребенка — это богатство, быть матерью — великое счастье, значит, я богатая и счастливая». Супруги 40 лет вместе, и на двоих у них — 30 детей и внуков. Такой вот родительский рекорд, передает пресс-служба облправительства.Фото: пресс-служба облправительства