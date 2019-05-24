Дмитрий Азаров поздравил выпускников с окончанием школы
24 мая 2019 17:25
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Самарская школа №72 осенью отметит 50 лет с момента открытия. В юбилейный год стены своего «второго дома» покидает 61 человек, 12 из которых – потенциальные медалисты. Впрочем, для учебного заведения это уже традиция – ежегодно школа выпускает до десяти отличников.
«Мне сегодня и грустно, и радостно. Мы гордимся этим выпуском, – говорит директор школы Татьяна Буховец. – За последние пять лет он один из лучших. Среди ребят уже много людей успешных – они неоднократно становились победителями и призерами предметных олимпиад, научно-исследовательских конференций, есть высокие спортивные достижения».
Руководитель учебного заведения уверена, что все выпускники будут поступать в самарские вузы. «Они все преданы своему городу», – говорит она.
Уже со сцены, еле сдерживая слезы, Татьяна Буховец призналась парням и девушкам: «Вы тот выпуск, который хотелось бы прославлять. И это правда. Говорю с гордостью – вы молодцы! Вы будущее нашей страны. У вас есть сила и молодость. Мы верим в вас!»
Анастасия Федорова – одна из претендентов на золотую медаль. Она – технарь, поэтому будет поступать в профильный вуз. Свое будущее девушка связывает с программной инженерией и Самарой. «Я люблю этот город. Здесь хорошие, достойные вузы. Зачем уезжать?», – говорит Анастасия.
Перед тем как прозвучал последний звонок для выпускников школы №72, молодых людей поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Руководитель региона отметил, что сегодняшний день для одиннадцатиклассников, учителей, родителей одновременно и радостный, и грустный.
«У всех в памяти тот день, когда маленькими детьми они впервые вошли в это здание. А сегодня они выходят из стен школы образованными, красивыми, юными гражданами России, – сказал Глава региона. – 11 лет школа была для вас вторым домом. Здесь вы овладевали знаниями, делали ошибки, исправляли их, учились думать, дружить, любить».
Впереди у выпускников, по словам Дмитрия Азарова, первое взрослое испытание – сдача ЕГЭ и выбор профессии. Руководитель области выразил уверенность, что, определяя свое будущее, молодые люди обязательно посоветуются педагогами, родителями, и, конечно, прислушаются к себе. «Очень надеюсь, что вы не ошибетесь в выборе своего будущего. И какой бы вы ни выбрали путь на этом этапе, у вас будет возможность еще пополнять свои знания, учиться, овладевать новыми навыками. Самое главное: не останавливаться на своем пути, в своем развитии», – обратился к школьникам губернатор.
Дмитрий Азаров акцентировал внимание на том, что Россия – это страна возможностей, у которой есть колоссальный потенциал. «Ваша энергия, ваши знания и таланты очень нужны стране», – подчеркнул Губернатор. Он обратил особое внимание на то, что вузовское образование Самарской области – одно из лучших в стране. Университеты готовы принимать на обучение ребят из разных регионов России и зарубежных стран. Но в первую очередь они ориентированы на выпускников самарских школ.
Теплые слова благодарности губернатор адресовал учителям, которые в каждом ребенке стремятся раскрыть талант, и родителям, которые вложили все свои силы, чтобы их дети стали успешными. «Они верят в вас и надеются. Верю в вас и я. В добрый путь, ребята!», – сказал Дмитрий Азаров, передает пресс-служба облправительства.
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