Дмитрий Азаров: «Подарите детям чудо в новогоднюю ночь»

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В преддверии Нового года по всей территории Самарской области по традиции проходит масштабная благотворительная акция «Ёлка желаний» – в этом году уже в тринадцатый раз. За это время десятки тысяч жителей губернии исполнили мечты детей, подарили им радость и веру в чудеса.

За время своего проведения акция стала популярной не только в нашей области – она проходит во всех регионах страны. Но сама идея родилась именно в Самарской области. Ёлка украшается открытками с пожеланиями детей-сирот, ребят с ограничениями по здоровью, воспитанников детских домов.

Исполнить заветную детскую мечту может абсолютно каждый житель региона. Участие в акции «Ёлка желаний» принял Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

С новогоднего дерева Глава региона снял семь открыток с пожеланиями. Мечты детей – самые разные. Например, воспитанник новокуйбышевского реабилитационного центра «Наш дом» Александр Лапаев увлекается музыкой, поэтому мечтает о новой гитаре. А ребёнок с ограничениями по здоровью Семён Бучин в подарок хочет получить роликовые коньки.

«Все желания непременно будут исполнены», – подчеркнул Губернатор и призвал жителей Самарской области присоединиться к благотворительной акции «Ёлка желаний».

«Традиция, которая сегодня есть во многих регионах страны, родилась на Самарской земле. Потому что здесь живут добрые, небезразличные люди, для которых нет чужих детей, – отметил Дмитрий Азаров, обращаясь ко всем жителям региона. – И в этом году 67 «Ёлок желаний» поставлены по всей территории Самарской области – в зданиях администраций муниципалитетов, в торговых центрах. Каждый из вас может стать Дедом Морозом и подарить ребёнку чудо. Дети высказывают разные пожелания, свои сокровенные мечты и очень простые просьбы о подарках. Я призываю вас принять активное участие в этой благородной благотворительной акции «Ёлка желаний». Подарите детям чудо в новогоднюю ночь»!