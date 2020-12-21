Для самарского речвуза построят учебный центр в Куйбышевском районе города

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У Самарского филиала ФГБУ ВО «Волжский государственный университет водного транспорта» (ВГУВТ, Нижний Новгород) появится собственный береговой учебно-тренажерный центр в Засамарской Слободе (Куйбышевский район города).

Средства в 6 млн. руб. на его проект – при содействии депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна — уже заложили в бюджет 2021 года Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот).

Депутат сообщил на своей странице в твиттере, что строительство самого центра начнется уже в 2022 году.

По словам директора самарского филиала вуза Владимира Маркова, учебный центр в Самаре очень нужен, поскольку в настоящее время самарские студенты и моряки, проживающие в Самарской области, вынуждены практиковаться в Санкт-Петербурге и Астрахани. Предполагается, что комплекс модульных зданий расположится на ул. Западной, рядом со стадионом речвуза. В береговом учебно-тренажерном центре студенты смогут проходить все необходимые виды подготовки, начиная оказанием первой медицинской помощи и заканчивая тренировками по борьбе за «живучесть судна», передает hinshtein.ru.