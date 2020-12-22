Директор Дома молодежных организаций Новокуйбышевска вошёл в тройку победителей Всероссийского конкурса профмастерства 

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Федеральное агентство по делам молодежи объявило результаты Всероссийского конкурса на лучшего работника сферы государственной молодежной политики. В тройку лидеров вошёл Александр Федосеев из Новокуйбышевска.

Всероссийский конкурс на лучшего работника сферы государственной молодежной политики проводится в Российской Федерации ежегодно. В нем принимают участие работники сферы молодежной политики со всей страны. В каждом субъекте РФ прошли региональные отборочные этапы, победители которых получили возможность принять участие в заочном этапе Всероссийского конкурса, где были определены финалисты.

Финал в 2020 году проводился в онлайн-режиме. В 5 номинациях конкурса принимали участие 60 конкурсантов. Самарскую область представляли Александр Федосеев, директор Дома молодежных организаций Новокуйбышевска; Ирина Михеева, руководитель управления по делам молодежи департамента образования Администрации Тольятти и Денис Орлов, сотрудник Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королева.

По итогам всех этапов Александр Федосеев занял третье место в номинации «Руководитель подведомственного учреждения органа власти муниципального образования субъекта Российской Федерации».

Напомним, что в 2019 году лауреатом Конкурса также стал представитель Новокуйбышевска, Сергей Апарин, который возглавляет отдел молодежной политики Администрации Новокуйбышевска.