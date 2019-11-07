Детям-героям из Самарской области вручат медали «За спасение жизни»

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Это ученик школы № 30 города Сызрани Антон Косырев, который 25 июня 2019 года, отдыхая с родителями на пляже Лазаревского района г. Сочи, спас тонущего мальчика 8 лет. Ребенка унесло волной и потащило на глубину. Мама мальчика заметила это и начала кричать, но отдыхающих было немного, они не обратили внимания на происходящее. Антон доплыл до ребенка, взял его за руку и приплыл к берегу, где передал матери.Антон любит спорт, интересуется программированием, хорошо учится, посещает секцию по плаванию. О поступке Антона Косырева рассказали средства массовой информации. Оргкомитет акции проверил факты, выслушал свидетелей и принял решение наградить героя.Троих ребят из поселка Майский Пестравского района награда искала около года. 27 октября 2018 года они столкнулись с экстремальной ситуацией во время рыбалки. Женщина, поскользнулась на перекидном мостике через реку и упала в воду. Самостоятельно выбраться она не могла. Ребята мгновенно отреагировали на призыв о помощи, бросились в ледяную реку и спасли женщину, мать семерых детей. Все они также получат медали «За спасение жизни».Найти героев и вручить им заслуженные награды стало возможным благодаря Всероссийскому гражданско-патриотическому проекту «Дети-герои», который реализуется по инициативе Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации, Общероссийской общественной организацией «Российский союз спасателей» и другими общественными организациями при поддержке федеральных органов исполнительной власти.В ходе реализации проекта «Дети-герои» осуществляются сбор и распространение информации о детях и подростках в возрасте до 16 лет включительно, совершивших поступки, связанные с преодолением чрезвычайной ситуации и (или) смертельной опасности для окружающих (спасение жизни при пожаре и на водоемах, оказание помощи пострадавшим при наводнениях, лесных пожарах, авто- и авиакатастрофах и техногенных катастрофах), защитой жизни от преступных посягательств, розыском опасных преступников, пресечением нарушения государственной границы, и другие подвиги (далее – дети-герои), и их награждение.С начала 2019 года медалями «За спасение жизни» были награждены 19 ребят из разных регионов Российской Федерации. Самарская область – единственная, где сразу четыре школьника, совершивших самоотверженные поступки, удостоены наград.На Урок мужества к ребятам-героям и ученикам школы № 132 Самары придут члены Совета Федерации, представители региональных органов исполнительной власти, представители Росгвардии по Самарской области, наставники Всероссийского детско-юношеского военно- патриотического движения «ЮНАРМИЯ», передает пресс-служба облправительства.