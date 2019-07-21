Что происходит у Леди Гаги? Галустян, Харламов и другие атакуют её Инстаграм
21 июля 2019 19:21
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Причиной расставания стала певица Леди Гага, с которой у Купера завязался роман во время съёмок фильма «Звезда родилась».
16 июля в Инстаграме Гаги начался флешмоб русскоязычных пользователей, которые вступились за соотечественницу Ирину и призывали Леди Гагу не разрушать столь прекрасную пару.
Россия никогда не сдаётся. За своих – горой!
Сколько комментариев сейчас: 894 тысячи за 5 дней
Сколько из них русские: 80% или 715 тысяч
Скорость появления новых комментов: 100 штук в минуту!
Вот пост, который превратился в русский «ГагаЧат».
Основная тема отношений практически забыта: наши делятся рецептами блюд, продают вещи, знакомятся друг с другом и рекламируют различные услуги.
Среди комментаторов засветились Гарик Харламов, Гарик Мартиросян, Сергей Жуков (вокалист «Руки Вверх!»), Михаил Галустян, официальные аккаунты Сбербанка, Яндекс.Такси и множество блогеров-тысячников.
Музыканты и комики общаются друг с другом.
Ранее рекорд по количеству комментов был поставлен под фото рэпера xxxtentacion после его гибели. Тогда сочувствующие и хейтеры написали более 6,7 млн сообщений.
На данный момент под последними 5-ю постами Леди Гага в сумме набралось уже более 1,5 млн комментариев.
Разные сервисы и компании ненавязчиво рекламируют себя.
А простые пользователи веселятся изо всех сил.
Официальных реакций со стороны Леди Гаги и ее представителей пока не поступало, равно как и неизвестна реакция Ирины Шейк.
Радует, что негативных и оскорбительных комментов практически нет, зато можно узнать тарифы за коммуналку в Ижевске, рецепт настоящего украинского борща, купить рояль и многое другое.
Присоединяйтесь, Инстаграм Леди Гаги такой: @ladygaga
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Комментарии
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