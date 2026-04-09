Ушел из жизни Владимир Ерохин - бывший начальник ЦСК ВВС

На 62-м году жизни скончался Владимир Владимирович Ерохин - бывший начальник ЦСК ВВС, бывший президент Федерации пулевой стрельбы и стендовой стрельбы Самарской области, сообщили в минспорта СО.

Владимир Ерохин - полковник в отставке, заслуженный работник физической культуры, заслуженный тренер России. Родился в 1964 году в Ташкенте. Мастер спорта международного класса СССР по пулевой стрельбе, с 1982 по 1989 годы входил в состав сборной СССР. Многократный чемпион и призер чемпионатов, кубков, первенств СССР, абсолютный чемпион Дружбы-85 и Универсиады. С 1992 года проходил службу в ЦСК ВВС тренером учебно-спортивного отдела. В 1996 году назначен на должность главного тренера Вооруженных сил по олимпийским видам спорта. В 1997 году назначен на должность замначальника клуба ЦСК ВВС. С 2009 по 2012 год работал начальником ЦСК ВВС. Был почетным членом президиума регионального отделения межрегиональной общественной организации «Совет ветеранов спорта ЦСКА (г.Самара)». С 2009 по 2024 год возглавлял региональную Федерацию пулевой стрельбы и стендовой стрельбы.

Прощание с Владимиром Ерохиным состоится 10 апреля с 10 до 11 часов по адресу: Самара, ул. Лунная, 1а.