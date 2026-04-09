Врач-терапевт рассказала о пользе ароматов цитрусовых для нервной системы

Вдыхание ароматов цитрусовых может снижать уровень стресса за счет воздействия на нервную систему. Об этом «Известиям» рассказала 8 апреля врач-терапевт Екатерина Сергеева.

«При вдыхании цитрусовых ароматов молекулы эфирных соединений, особенно лимонена, стимулируют обонятельные рецепторы в носу. Сигнал мгновенно поступает в лимбическую систему мозга, которая отвечает за эмоции и память. Это снижает активность гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси, что ведет к уменьшению выработки кортизола и адреналина», — пояснила специалист.

Наиболее выраженный эффект, отметила врач, дают лимон и апельсин благодаря высокой концентрации лимонена. Грейпфрут также оказывает влияние, однако его аромат чаще действует тонизирующе.

Для достижения эффекта достаточно вдыхать цитрусовый аромат в течение 5–10 минут, делая спокойные глубокие вдохи. Такой способ может использоваться в качестве ежедневной профилактики стресса, например утром или перед сном.

