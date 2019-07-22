Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой

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"Процент фальсификата составляет от 25 до 30%, это в среднем по России, а в некоторых регионах и до 80%", — сказал он, представляя годовой отчет главе государства.Чемезов отметил, что для решения проблемы нужно как можно скорее начать маркировку воды."У нас сегодня продукции очень много продается непонятно какой", — добавил он.В июле с предложением маркировать минеральную воду выступил Роспотребнадзор.После этого спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что решение об обязательной маркировке уже готовится, оно поможет бороться с контрафактной продукцией.По ее словам, на полках российских магазинов зачастую стоит вода "непонятного происхождения и качества — якобы из Кавминвод, а на деле, в лучшем случае, из ближайшего водопровода".Матвиенко призвала пресекать все попытки "нажиться" на брендах кавказских минеральных вод.