"Чашка кофе стоит дороже": работники госучреждений пожаловались на низкие командировочные
6 августа 2019 15:51
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Письмо в Российскую трехстороннюю комиссию подписала зампред Федерации независимых профсоюзов России Нина Кузьмина, отметившая, что чиновникам "приходится нести дополнительные расходы сверх установленных суточных, что приводит к снижению уровня жизни". Так, на данный момент действует норма 2002 года, согласно которой в сутки командировочному служащему полагается 100 рублей, за съем жилья компенсируется 550 рублей, а размер компенсации без подтверждающих документов составляет 12 рублей. А дорожные расходы при авиаперелете оплачиваются полностью лишь для экономкласса. Профсоюзная инициатива будет рассмотрена на заседании рабочей группы РТК по заработной плате, доходам и уровню жизни населения.
"100 рублей - это очень мало, чашка кофе стоит дороже. В Якутии на эти деньги можно купить только бутылку воды", - посетовал в беседе с "Известиями" председатель профсоюза работников госучреждений Николай Водянов. Какой именно суточный лимит средств необходим чиновникам в командировках, он пояснить затруднился, напомнив, что Налоговый кодекс позволяет частным компаниям не уплачивать сборы с суточных в размере до 700 рублей при командировках по России.
"Нужно решить, сколько нужно, разработать механизм. Несправедливо, что в компаниях люди получают в семь раз больше, чем на госслужбе", - заявил Водянов. В аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой, возглавляющей Российскую трехстороннюю комиссию, подтвердили получение письма, однако воздержались от подробных комментариев.
Отметим, что чиновники более высокого ранга вообще не стесняют себя какими-либо лимитами. 25 июня Transparency International Russia выяснила, что глава Минпромторга Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей. Например, в 2016 году Мантуров ездил в Шанхай, где провел сутки в президентском люксе отеля The Peninsula Shanghai за 1,38 млн рублей. В номере площадью 400 кв. м была отдельная гардеробная и мраморная ванная. Позже стало известно, что элитные отели, в которых останавливался Мантуров, организовывала компания, аффилированная с его заместителем Виктором Евтуховым. В течение трех лет компания выигрывала тендеры и получала госзаказ Минпромторга без конкурса.
Сам Мантуров заявил, что в такой практике нет ничего необычного или предосудительного, поскольку чиновники останавливаются в тех номерах, которые есть в наличии, и его министерство полностью вписывается в установленные Минфином нормативы. Между тем авторы расследования отмечают, что чиновник может вообще не соблюдать ограничения трат на командировки, если занимает достаточно высокий пост или заручился поддержкой своего руководителя. Выяснить же, сколько денег тратят различные органы власти на командировки, почти невозможно.
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