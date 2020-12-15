Будьте моим тайным Дедом Морозом!  Жители Самарской области станут участниками всероссийской новогодней акции 

143

Всероссийская акция «тайный Дед Мороз» стартовала в Самарской области. Новый год – это возможность вспомнить детство и стать настоящим волшебником, возможность подарить чудо другому человеку.

Цель акции – поделиться новогодним настроением, объединиться всем жителям страны в праздновании Нового года. Принять участие в акции может любой житель России в возрасте от 14 лет. Регистрация участников проходит на сайте Акции.

Проект, организованный при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, продлится с 14 декабря 2020 года до 10 января 2021 года.

Менее чем за сутки с момента старта акции в качестве участников зарегистрировались уже 560 россиян. Каждый участник рандомным порядком получает контактную информацию о человеке, которого ему необходимо поздравить с Новым годом. Обмен подарками происходит в online и offline формате по желанию участников. Система даёт возможность выбрать «игрока» как из своего города/области, так и из случайно выбранного субъекта Российской Федерации (соответствующая опция при регистрации). В течение 24 часов после того как система представит вашего тайного друга, необходимо подтвердить, что вы готовы отправить ему подарок.

Сделать подарок можно двумя способами. Первый – отправить электронное поздравление, создав поздравительную открытку по представленным шаблонам либо загрузив собственную видео-открытку. Снять видео можно с помощью новогодних масок в сообществе Instagram dobroinrussia, а также выбрать аудио-поздравление от известного человека. Второй – отравить личный подарок с помощью «Почты России» или любого другого сервиса доставки. Чтобы узнать почтовый адрес своего тайного друга, необходимо отправить ему запрос через свой личный кабинет.

Для того чтобы ваше собственное фото/видео появилось на сайте, необходимо выложить его с подарком в социальных сетях с хештегами акции #ПодариНовогоднееЧудо #Вместев2021 #ТайныйДедМороз, передает пресс-служба облправительства.