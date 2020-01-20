Более 400 участников олимпиады «Я – профессионал» из Самарской области прошли в заключительный очный этап

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Очные состязания пройдут в январе–феврале 2020 года в 50 городах России. «Я - профессионал» – один из флагманских проектов президентской платформы«Россия — страна возможностей». Олимпиада реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.Олимпиада «Я – профессионал» проводится в два этапа: отборочный, на котором проверяются фундаментальные знания, и заключительный практический этап. Уже сейчас в личных кабинетах участников на сайте проекта опубликованы результаты отбора. Студенты могут узнать, сколько баллов они набрали по своим направлениям, и проходят ли они на заключительный очный этап.«Лидером у студентов Самарской области по количеству прошедших в заключительный этап в этом году стало направление «Автомобилестроение» (32студента), «Строительство» (22), «Освоение космоса» (18), «Управление в технических системах» (16) и «Машиностроение» (15)», – отметила руководительпроекта «Я – профессионал» Валерия Касамара.«Больше всего участников из Самарской области, прошедших в заключительный этап, оказалось среди студентов следующих вузов: Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева (208 студентов) и Самарский государственный технический университет (117)», – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров. – Состязания очного этапа стартуют 25 января. Площадки проведения соревнований расположены в 50 городах России и охватывают все федеральные округа. Итоги олимпиады будут подведены весной 2020 года».Также с 27 января начинаются зимние школы для участников олимпиады «Я – профессионал». Это практико-ориентированные образовательные форумы, на которые приглашаются студенты, успешно прошедшие дополнительный конкурс мотивационных писем. В этом году организаторы проведут 18 школ в 8 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Самаре, Сочи, Тюмени и Томске. В рамках школ ведущие эксперты в различных профессиональных областях проведут лекции, мастер-классы и деловые игры. Программа каждой школы реализуется совместно с вузами-организаторами олимпиады и ведущими компаниями страны. Например, в подготовке школы по экономике принимает участие Сбербанк, по финансам и кредиту и бизнес-информатике — Банк ВТБ, по ядерной физике — Росатом, по строительству и материаловедению — Трубная металлургическая компания, а по агрономии и агроинженерии — Россельхозбанк.Дипломанты олимпиады смогут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов и получатвозможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Для медалистов олимпиады предусмотрены также денежные премии в размере от 100 до 300 тысяч рублей, передает пресс-служба облправительства.