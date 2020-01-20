Более 400 участников олимпиады «Я – профессионал» из Самарской области прошли в заключительный очный этап
20 января 2020 15:08
112
Очные состязания пройдут в январе–феврале 2020 года в 50 городах России. «Я - профессионал» – один из флагманских проектов президентской платформы
«Россия — страна возможностей». Олимпиада реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.
Олимпиада «Я – профессионал» проводится в два этапа: отборочный, на котором проверяются фундаментальные знания, и заключительный практический этап. Уже сейчас в личных кабинетах участников на сайте проекта опубликованы результаты отбора. Студенты могут узнать, сколько баллов они набрали по своим направлениям, и проходят ли они на заключительный очный этап.
«Лидером у студентов Самарской области по количеству прошедших в заключительный этап в этом году стало направление «Автомобилестроение» (32
студента), «Строительство» (22), «Освоение космоса» (18), «Управление в технических системах» (16) и «Машиностроение» (15)», – отметила руководитель
проекта «Я – профессионал» Валерия Касамара.
«Больше всего участников из Самарской области, прошедших в заключительный этап, оказалось среди студентов следующих вузов: Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева (208 студентов) и Самарский государственный технический университет (117)», – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров. – Состязания очного этапа стартуют 25 января. Площадки проведения соревнований расположены в 50 городах России и охватывают все федеральные округа. Итоги олимпиады будут подведены весной 2020 года».
Также с 27 января начинаются зимние школы для участников олимпиады «Я – профессионал». Это практико-ориентированные образовательные форумы, на которые приглашаются студенты, успешно прошедшие дополнительный конкурс мотивационных писем. В этом году организаторы проведут 18 школ в 8 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Самаре, Сочи, Тюмени и Томске. В рамках школ ведущие эксперты в различных профессиональных областях проведут лекции, мастер-классы и деловые игры. Программа каждой школы реализуется совместно с вузами-организаторами олимпиады и ведущими компаниями страны. Например, в подготовке школы по экономике принимает участие Сбербанк, по финансам и кредиту и бизнес-информатике — Банк ВТБ, по ядерной физике — Росатом, по строительству и материаловедению — Трубная металлургическая компания, а по агрономии и агроинженерии — Россельхозбанк.
Дипломанты олимпиады смогут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов и получат
возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Для медалистов олимпиады предусмотрены также денежные премии в размере от 100 до 300 тысяч рублей, передает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
20 января 2020 16:36
Речь идет о плавающем устройстве «Дрон-эколог», оснащенном датчиками, которые позволяют дистанционно проводить мониторинг природных водоемов и передавать... Социум
41
20 января 2020 15:32
Подготовка к созданию платных парковок в Самаре продолжается. Социум
87
20 января 2020 15:08
Дипломанты олимпиады смогут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов. Социум
108
Здравоохранение
19 января 2020 16:34
Выполнен ремонт по специально разработанному для самарской службы крови дизайн-проекту, задачей которого являлось совмещение функциональности,... Здравоохранение
333
16 января 2020 12:54
В доме нужно чаще проводить влажную уборку. Здравоохранение
243
15 января 2020 11:39
Донорам при себе необходимо иметь паспорт с пропиской в Самаре или области. Здравоохранение
255
Новости медицины
20 ноября 2019 15:20Что такое жиросжигатели
Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей. Новости медицины
340
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
15163
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14993
Туризм
18 января 2020 07:36
Поезда один из старейших видов массовых перевозок людей на значительные расстояния. Туризм
1476
17 января 2020 20:18
Отдых в Турции ошибочно воспринимается исключительно как каникулы у моря. Тем не менее, даже в холодный сезон, когда солнце прячется за облаками, здесь... Туризм
962
17 января 2020 09:29
Данные получены по опросу пользователей соцсетей. Туризм
286
Образование
20 января 2020 13:56
За сводных братьев и сестер заявление в 1 класс сможет подать только общий родитель. Образование
188
20 января 2020 11:31
В состав жюри конкурса - известные в городе и области педагоги-музыканты. Образование
155
20 января 2020 07:34Английский для необъятных возможностей
В современном мире владение английским языком способно открыть перед каждым множество дорог к успешной и обеспеченной жизни. Образование
26
Культура
20 января 2020 16:53
Соловьеву 75 лет. Культура
0
19 января 2020 17:27
Гастроли оркестра были насыщенными. Коллектив дал 21 концерт в лучших концертных залах девяти городов Испании. Культура
346
17 января 2020 14:57
Деятельность представителей семьи Аксаковых оставила глубокий след в истории самарского края. Культура
447
Мир домашних животных
19 ноября 2019 20:22Значение ювелирных украшений с животными
В мире ювелирных изделий символы животного мира используются давно — каждый из нас хоть раз видел брошку в виде птицы или браслет-ящерицу. Мир домашних животных
269
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15683
Мода
20 января 2020 07:43Серебряные украшения – особенности
Ювелирные изделия, выполненные из серебра, наделены свойством магнетизма. Мода
26
9 января 2020 23:12Секреты популярности ткани вискозы от салон-магазина alltext.com.ua
Сегодня именно ткань вискоза является одной из самых востребованных. Ее используют для создания разнообразных изделий и причем в большом количестве. Мода
77
25 декабря 2019 07:10
Наручные часы – один из самых важных и привычных повседневных атрибутов. Помимо основной функции, хронометры выступают также стильным имиджевым... Мода
192
Видео
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
188
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
1660
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
571
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
1451
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1216
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
798
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
814
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1252
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1358
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1583
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2692
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
3232
Мероприятия