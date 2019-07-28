Бари Алибасов обвинил сына в побеге с 20 миллионами
28 июля 2019 16:32
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- Не я заработал! Сын заработал! 20 миллионов! Я говорю, ну ты из этих денег хоть коржик мне купи. Хотя бы 100 рублей мне дай на лекарства! А он просто исчез. С тех пор я его и не видел, - сказал продюсер изданию "Семь дней" на вопрос, сколько он заработал на шумихе вокруг своей болезни.
Ранее Лайф писал, что Бари Алибасов был госпитализирован после того, как выпил жидкость для очистки труб "Крот". Он получил серьёзные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей и проходил лечение в НИИ Склифосовского. Более недели он провёл в искусственной коме.
Всё это время Алибасов-младший активно сотрудничал со СМИ — рассказывал подробности отравления, сообщал о пропаже и чудесном обнаружении любимого сфинкса отца Чучи.
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