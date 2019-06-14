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Новости /  Общество /  Социум  

Андрей Разин заявил, что Бари Алибасов останется тяжёлым инвалидом

14 июня 2019 19:21
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Страховки у основателя группы
Близкий друг основателя группы "На-на" Бари Алибасова Андрей Разин, продюсер группы "Ласковый май", рассказал, что состояние его коллеги всё ещё остаётся тяжёлым, передает life.ru. Врачи планируют провести Алибасову гастроскопию: ему исследуют пищеварительную систему, чтобы понять, как зарастают ожоги, и скорректировать дальнейшее лечение.

— Понятно, что Бари уже никогда не будет прежним — врачам придётся ставить ему искусственный пищевод, — передаёт kp.ru слова Разина.

По его мнению, Алибасов "уже в любом случае останется инвалидом, причём тяжёлым инвалидом". Разин рассказал, что его коллега не страховал своё здоровье, поэтому сейчас может рассчитывать только на заработок от группы "На-На".

Напомним, Бари Алибасов был госпитализирован после того, как выпил жидкость для очистки труб "Крот". Он получил серьёзные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Лайф рассказывал, что сын Алибасова может увезти его на лечение в Европу. 



Фото из открытых источников
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Комментарии



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