Алексей Транцев из Самарской области вышел в финал конкурса «Мой проект - моей стране»

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Алексей Транцев из Самарской области с проектом «Инклюзивный городок молодежного форума “iВолга”» вышел в финал конкурса «Мой проект - моей стране» и стал победителем в номинации «Молодежная политика и поддержка молодежных инициатив» в рамках форума «Сообщество» в Москве, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.