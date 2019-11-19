Алексей Кузьмицкий: готовность регионов ПФО к отопительному сезону составляет порядка 100%

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«Все регионы округа проводят системную работу по обеспечению надежного функционирования теплоэнергетического комплекса в осенне-зимний период. Готовность жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону составляет порядка 100%. В полной готовности находятся котельные, тепловые, электрические и водопроводные сети», - пояснил Алексей Кузьмицкий.Замполпреда также уточнил, что с превышением плановых показателей созданы резервы необходимых видов топлива «запасы угля превышают план на 13%, жидкого топлива - на 16%, запасы газа соответствуют установленным плановым показателям».По словам Алексея Кузьмицкого, в округе отмечается позитивная динамика с получением паспортов готовности муниципалитетов к прохождению отопительного сезона. «Порядка 90% муниципалитетов получили их в установленные сроки – до 15 ноября. В прошлом году доля таких населенных пунктов составляла 85%. Работа по оформлению паспортов готовности в оставшихся муниципалитетах находится на завершающей стадии», - сообщил он.Замполпреда подчеркнул, что подготовка регионов округа к отопительному сезону и его прохождение находится на особом контроле аппарата полномочного представителя. «Это один из приоритетных вопросов. Важно, чтобы в каждом населенном пункте была организована бесперебойная работа в этот период. Каждый жилой дом, объект социальной инфраструктуры должны быть обеспечены качественными коммунальными ресурсами», - заключил Алексей Кузьмицкий, передает пресс-служба ПФО.