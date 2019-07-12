Александр Хинштейн выехал на место строительства новых высоток в исторической части Самары

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, председатель Самарского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, на заседании проектного офиса «Историческое поселение» вышла с этой инициативой при обсуждении Самарского проекта «Историческое поселение». Депутат Государственной Думы РФтогда её поддержал.Прибывший в Самару для встречи с волонтерами кампуса «Иверский монастырь» председатель Центрального совета ВООПИКуспел познакомиться с городом и инициативой общественников о введении моратория на строительство в старой части Самары. Вместе с депутатом госдумы Александром Хинштейном они решили проехать по местам, которые еще можно оградить от точечной застройки и остановить наступление застройщиков на объекты культуры и истории.15 квартал. Самара. Улица Куйбышева. Здесь строительная компания «Регламент», нарушая историческую целостность территории, этажность, пренебрегая архитектурной целостностью квартала, возвело 17-этажное здание.Многоэтажный дом в настоящее время является проблемным: застройщик отказался от его достройки, многочисленные дольщики ищут способы решения свой проблемы, просят власть достроить их объект или вернуть деньги. Недостроенный монстр – и это очевидно для всех горожан – уродует исторический центр города.Еще один объект, который «разрушает» историческую целостность архитектуры Самары, — высотка в 30 этажей, построенная компанией «Трансгруз» в 2016 году в границах улиц Садовой, Вилоновской, Ульяновской и Самарской. Застройщик намерен продолжить строительство. В случае, если мораторий на строительство в границах «Исторического поселения» не будет введен, планы «Трангруза» воплотятся в жизнь и Самара навсегда потеряет драгоценный с точки зрения архитектуры квартал.Артем Демидов выразил свою точку зрения на ситуацию:«Прежде всего, хочу сказать, что мы всецело поддерживаем инициативу депутата Государственной Думы Александра Хинштейна и правительства региона о придании старой части города статуса «Исторического поселения». Это очень важный статус. Он является не только системой мер и ограничений – это инструмент развития. Только лишь установив охрану памятников, мы никогда не обеспечим развитие исторической части города. «Историческое поселение» – это подход комплексный, и если дом, к примеру, не является объектом культурного наследия, но имеет исторические архитектурные элементы, он все равно подлежит сохранению. Мы очень часто наблюдаем в других регионах ситуацию, когда, что называется недобросовестные застройщики, спешат попасть в административное окно и получить разрешение на строительство на территориях, пока они не вошли в границы «Исторического поселения». Самара в этом смысле не исключение. Сегодня, на мой взгляд, очень важно политическим, административным, волевым решением эту ситуацию остановить… Чтобы не допустить невосполнимых потерь для Самары, как исторического поселения».Ввести мораторий на выдачу разрешений на строительства до момента создания всего проекта «Историческое поселение» — задача для региональных властей выполнимая. Об этом сообщил Александр Хинштейн во время объезда проблемных территорий, находящихся в границах «Исторического поселения»: «проблема появления высоток в старом городе – это не только проблема архитектурного плана и нарушение исторического облика. Это проблема связана с социальной сферой. Возводя высотку, без должного количества парковочных мест, без обеспечения жителей местами в садах и школах, мы порождаем новую проблему, даем нагрузку на город и создаем напряжение. Я уверен, что самарцы отстоят этот исторический уголок, и мы не дадим алчным застройщикам, которые поддерживаются не менее жадными чиновниками, уничтожить еще один кусок старой Самары!»