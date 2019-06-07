Активисты ОНФ выявили строительные нарушения после реконструкции в самарском детсаду

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В ходе проверки эксперты зафиксировали в учреждении дошкольного образования протечки потолка и коридора перед входом в спортивный зал, в помещении группы №3 и в коридоре третьего этажа 1-го корпуса, некачественную работу естественной вентиляции на третьем этаже и в спортзале. Кроме того, конструкция цоколя здания продолжает расслаиваться и осыпаться, не обустроены дорожки и пешеходный переход.«Основная задача всех выездов в этот детский сад, как и в другие социальные объекты, одна – убедиться, что здоровью детей ничего не будет угрожать. В ходе наших проверок мы продолжаем контролировать качество проводимых ремонтных работ и устранение выявленных нарушений в ходе эксплуатации. Важно, чтобы не было протечек, а также нарушений режимов влажности и температуры», – отметила сопредседатель регионального штаба ОНФ в Самарской областиК контролю над объектом приступил самарский ресурсный центр социальной сферы. Специалисты подтвердили выводы общественников о том, что множественные протечки кровли вызваны неверным проектно-техническим решением, примененным при реконструкции крыши. «Подрядчик с себя ответственности не снимает и в соответствии с законодательством устраняет в течение гарантийного срока все протечки и другие выявляемые нарушения», – прокомментировал директор ресурсного центра социальной сферыВажно, чтобы подрядная организация завершила все работы в течение лета, подчеркнул руководитель регионального исполкома ОНФ в Самарской области: «Гарантия после ввода объекта в эксплуатацию скоро закончится, и мы не можем допустить, чтобы дирекция сада осталась один на один с протекающей крышей после многомиллионной, но некачественно проведенной в 2016 году реконструкцией», передает пресс-служба регионального отделения ОНФ.