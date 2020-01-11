Жителям Самарской области рекомендуют отказаться от купания на открытых водоёмах в праздник Крещения Господня
11 января 2020 10:26
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На оперативном совещании при Губернаторе Самарской области обсудили подготовку к празднованию Крещения Господня. По традиции в Крещенскую ночь (с 18 на 19 января) во всех православных храмах пройдут праздничные службы.
Крещенские купания в этом году будут проводиться у храмов. Главным управлением МЧС России по Самарской области рекомендовано отказаться от организации мест для купания на открытых водоемах, поскольку толщина льда недостаточна для обеспечения безопасности купающихся. Связано это с теплой погодой, которая установилась в декабре прошлого года и январе текущего. В ближайшие дни, согласно прогнозам синоптиков, столбик термометра чаще всего будет также показывать нулевую отметку, сообщает облМЧС.
«Толщина льда на малых реках региона составляет не более 20 сантиметров. Толщина льда на Волге и ее притоках составляет менее 15 сантиметров, наблюдается ледостав с торосами, – подчеркнул в ходе совещания начальник Главного управления генерал-майор внутренней службы Олег Бойко. - В связи со сложившейся обстановкой считаю необходимым запретить купание на открытых водоемах в дни празднования Крещения Господня».
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