Жителям Самарской области рекомендуют отказаться от купания на открытых водоёмах в праздник Крещения Господня

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На оперативном совещании при Губернаторе Самарской области обсудили подготовку к празднованию Крещения Господня. По традиции в Крещенскую ночь (с 18 на 19 января) во всех православных храмах пройдут праздничные службы.Крещенские купания в этом году будут проводиться у храмов. Главным управлением МЧС России по Самарской области рекомендовано отказаться от организации мест для купания на открытых водоемах, поскольку толщина льда недостаточна для обеспечения безопасности купающихся. Связано это с теплой погодой, которая установилась в декабре прошлого года и январе текущего. В ближайшие дни, согласно прогнозам синоптиков, столбик термометра чаще всего будет также показывать нулевую отметку, сообщает облМЧС.«Толщина льда на малых реках региона составляет не более 20 сантиметров. Толщина льда на Волге и ее притоках составляет менее 15 сантиметров, наблюдается ледостав с торосами, – подчеркнул в ходе совещания начальник Главного управления генерал-майор внутренней службы Олег Бойко. - В связи со сложившейся обстановкой считаю необходимым запретить купание на открытых водоемах в дни празднования Крещения Господня».